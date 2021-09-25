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    Економіка та фінанси

    Фонд скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень

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    ПФУ скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень - Фонд скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень
    ПФУ скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень
    Фото з відкритих джерел

    Всього за вересень 2021 року на пенсії спрямовано 43,4 млрд гривень

    Пенсійний фонд України 24 вересня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

    Всього за вересень 2021 року на пенсії спрямовано 43,4 млрд гривень, що менше, ніж у серпні (44,3 млрд гривень). Однак це більше, ніж у липні (42,4 млрд гривень) і в червні (42,6 млрд гривень).

    Сума виплат менше серпневої у зв'язку з тим, що Кабмін з 1 липня встановив надбавки до пенсій колишнім силовикам та військовим. Ці гроші було вирішено виплатити у серпні. Збільшення пенсій з липня торкнулося майже 400 тисяч осіб.

    Нагадаємо, майже мільйон українців може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії в кілька сотень гривень вже з 1 жовтня 2021 року.

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    Теги: пенсіонери банк фінансування Пенсійний фонд пенсія
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    Фонд скоротив фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд гривень