«Приват24» призупинить роботу: що та коли не працюватиме

Приват24 буде недоступний у ніч на п'ятницю і суботу

Приват24 буде недоступний у ніч на п'ятницю і суботу

Мобільний застосунок Приват24 для бізнесу буде недоступним кілька годин у нічний час 25 і 26 вересня. Про це повідомили в пресслужбі банку.

Банк має намір провести роботи з оновлення застосунку в період з 24 вересня (22:00) по 25 вересня (5:00), а також з 25 вересня (22:00) по 26 вересня (6:00).

«У зазначений період роботи в старому «Приват24 для бізнесу» і деякі операції в новому «Приват24 для бізнесу» (Центр повідомлень, Гарантовані платежі, Обмін валют, Платежі між картами, Платежі по Україні в іноземній валюті), можливо, будуть недоступні. Просимо заздалегідь провести всі необхідні операції», – сказано в повідомленні.

Нічний час вибрали, щоб не доставити клієнтам істотних незручностей.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.