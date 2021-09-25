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    Італія хоче заборонити використання вугілля в усьому світі

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    Країна разом з партнерами буде працювати над забороною використання вугілля у світі - Італія хоче заборонити використання вугілля в усьому світі

    Країна разом з партнерами буде працювати над забороною використання вугілля у світі

    Фото з відкритих джерел

    Італія сприятиме розвитку відновлювальних джерел

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що його країна разом з партнерами буде працювати над забороною використання вугілля у світі. З такою заявою він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє PBS NewsHour.

    «Ми маємо намір укласти глобальну угоду, покликану якомога швидше згорнути використання вугілля й, відповідно до цієї мети, заблокувати фінансування нових подібних проєктів», – сказав італійський прем'єр.

    Драгі зазначив, що Італія також працюватиме над відмовою від виділення субсидій на викопні джерела енергії, але сприятиме використанню відновлювальних джерел.

    «Боротьба зі змінами клімату вимагаю багатостороннього залучення та прагматичної співпраці усіх головних глобальних гравців – як багатих, так і економік, що розвиваються», – додав він.

    Нагадаємо, у Європі ціна на вугілля з поставкою у 2022 році зросла до максимуму за 13 років.

    До слова, ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль.

    Раніше повідомлялося, що державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля.

    Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.

    Теги: ТЕС вугілля ООН Італія фінансування
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    Італія хоче заборонити використання вугілля в усьому світі