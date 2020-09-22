Береза назвав причини надвисокого рівня забруднення повітря в Києві



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Зі слів політика, екологічна тема потребує більшої уваги з боку столичної влади

«Від розв’язання екологічних проблем залежить якість життя киян», – Береза

Проблеми сміття та екології для Києва вкрай гострі. Від розв’язання цих проблем залежить якість життя у місті. Але влада досі вважає ці питання другорядними, доводячи ситуацію до межі. Так лідер «Еко партії Берези» Борислав Береза прокоментував чотириразове перевищення рівня забруднення повітря у Києві, що було зафіксоване 21 вересня.

«Пожежа в Дарницькому районі, де вже другий день горить сміттєзвалище – це ігнорування київським керівництвом існування самого звалища. У результаті на вулиці Колекторній другу добу гасять пожежу площею близько 2000 кв. м. Через пожежу задимлені багато районів Києва. Рятувальники просять не виходити на вулицю без потреби і не відкривати вікна», –повідомив Борислав Береза.

Зі слів політика, екологічна тема потребує більшої уваги з боку столичної влади, адже вона роками недофінансована. Натомість, як зазначив Береза, бюджетні кошти витрачають на політичний піар.

«Навіщо займатися екологічними та економічними проблемами Києва, коли можна системно піаритись на освоєнні бюджету, робити проекти за завищеними цінами і банально займатися питаннями забудовників, а не створенням комфортних умов для життя киян», – підкреслив він.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези», під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від «Еко партії Берези» до складу Київради.

До слова, Береза оголосив про участь у виборах мера Києва.