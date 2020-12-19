В Україні діють нові карантинні обмеження: що заборонено

В Україні з 19 грудня набули чинності нові карантинні обмеження

Із 19 грудня режим роботи кафе, ресторанів, барів, закусочних продовжується до 23:00

Від суботи, 19 грудня, перелік карантинних обмежень у деяких сферах зміниться. Кабмін встановив нові заборони щодо проведення масових заходів і розваг, а також вніс зміни до графіку роботи закладів громадського харчування.

Нові заборони з 19 грудня

У суботу по всій території країни набудуть чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус, а також продовжать діяти протиепідемічні заходи «помаранчевої» зони.

Зокрема, з 19 грудня забороняється:

проведення концертів, вистав, святкових виступів в освітніх закладах за участю дітей із більш ніж одного класу або групи і з запрошеними відвідувачами;

банкети, майстер-класи, публічні заходи в розважальних закладах, кафе, ресторанах;

кількість відвідувачів культурних установ (музеїв, виставок, галерей) обмежується – не більше однієї людини на 10 кв. м;

релігійні заходи заборонено проводити в приміщеннях із кількістю учасників понад однієї особи на 5 кв.м. На відкритому повітрі обов'язково дотримання відстані між присутніми в 1,5 м.

Що продовжить працювати

Із 19 грудня режим роботи кафе, ресторанів, барів, закусочних продовжується до 23:00, але розрахункові операції мають бути завершені до 22:00.

У період із 23:00 до 07:00 прийом відвідувачів у закладах громадського харчування забороняється, можливе здійснення замовлень на винос і в режимі доставки. Також не дозволяється перебування за одним столиком більше чотирьох дорослих, відстань між столами має складати не менше 2 метра.

Крім того, у новорічну ніч заклади громадського харчування зможуть працювати до 01:00 1 січня.

Громадський транспорт буде функціонувати з обмеженнями «помаранчевої зони» – кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість місць для сидіння, обов'язкова наявність маски.

Міжміське, міжобласне сполучення автомобільним, залізничним транспортом, авіасполучення не буде зупинятися.

Дозволено відвідування навчальних закладів, зокрема дошкільних, загальної середньої, позашкільної, спеціальної художньої освіти. Для інших освітніх установ кількість учнів у групі не повинна перевищувати 20 осіб.

Проведення масових заходів (спортивних, соціальних, рекламних та ін.) обмежується кількістю учасників - не більше 20 осіб, обов'язкове дотримання дистанції 1,5 метра.

ТРЦ, магазини, ринки будуть працювати з дотриманням протиепідемічних заходів (наявність засобів захисту в персоналу і відвідувачів, дотримання соціальної дистанції, регулярна дезінфекція).

Кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть продовжувати роботу при заповнюваності зали не більше 50%.

Дозволена діяльність спортзалів, басейнів, фітнес-центрів із дотриманням вимоги не більше однієї людини на 20 кв.м.

Дозволена робота готелів, санаторно-курортних установ, реабілітаційних центрів для інвалідів.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу. Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.