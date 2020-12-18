Зеленський похвалився динамікою захворюваності на Covid-19

За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб

В Україні спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, зазначив Зеленький

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, адже спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, і зменшується число нових випадків заражень щодня.

Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

«Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань – 68 тисяч, захворілих – 12 тисяч 630. 28 листопада тестувань – 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день – 16 тисяч 294 людини. Тобто майже на чотири тисячі більше», – сказав він у своєму влозі.

За словами Зеленського, триває протидія поширенню коронавірусу та робота щодо достатнього забезпечення лікарень усім необхідним.

«Ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від Covid-19. Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 21-го року», – розповів президент.

Він зауважив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років.

За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

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