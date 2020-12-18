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    Здоров'я

    Зеленський похвалився динамікою захворюваності на Covid-19

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    За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12&thinsp;630 осіб - Зеленський похвалився динамікою захворюваності на Covid-19
    За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб

    В Україні спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, зазначив Зеленький

    Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, адже спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, і зменшується число нових випадків заражень щодня.

    Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

    «Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань – 68 тисяч, захворілих – 12 тисяч 630. 28 листопада тестувань – 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день – 16 тисяч 294 людини. Тобто майже на чотири тисячі більше», – сказав він у своєму влозі.

    За словами Зеленського, триває протидія поширенню коронавірусу та робота щодо достатнього забезпечення лікарень усім необхідним.

    «Ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від Covid-19. Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 21-го року», – розповів президент.

    Він зауважив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років. 

    За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

     Читайте також: 
    Теги: Володимир Зеленський президент щеплення коронавірус
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