Локдауну не буде. Уряд оголосив дати посиленого карантину
Обмеження посилять з 8 по 24 січня, але мова йде не про тотальний локдаун
Посилені карантинні обмеження будуть введені з 8 по 24 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 9 грудня.
«Із 8 по 24 січня 2021 року будуть введені посилені карантинні обмеження – «зимові канікули заради безпеки». Вони робляться для того, щоб недопустити розгортання нової хвилі захворюваності», - сказав прем'єр.
Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів може сьогодні прийняти на засіданні рішення, згідно з яким розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня.
Отже, які обмеження діятимуть під час січневого карантину:
- заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,
- заборона роботи магазинів непродовльчих товарів,
- заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
- всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,
- заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи.
Що буде працювати:
- громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,
- продуктові магазини,
- аптекти,
- банки,
- поштові оператори,
- готелі.
Що входить до товарів і послуг першої необхідності:
- товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, пальне;
- діяльність з надання фінансових послуг, робота фінансових установ і робота з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв’язку, а також медична практика, ветеринарна практика, робота АЗС (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт авто, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.