Локдауну не буде. Уряд оголосив дати посиленого карантину

Обмеження посилять з 8 по 24 січня, але мова йде не про тотальний локдаун

Посилені карантинні обмеження будуть введені з 8 по 24 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 9 грудня.

«Із 8 по 24 січня 2021 року будуть введені посилені карантинні обмеження – «зимові канікули заради безпеки». Вони робляться для того, щоб недопустити розгортання нової хвилі захворюваності», - сказав прем'єр.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів може сьогодні прийняти на засіданні рішення, згідно з яким розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня.

Отже, які обмеження діятимуть під час січневого карантину:

заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,

заборона роботи магазинів непродовльчих товарів,

заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,

заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи.

Що буде працювати:

громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,

продуктові магазини,

аптекти,

банки,

поштові оператори,

готелі.

Що входить до товарів і послуг першої необхідності: