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    Локдауну не буде. Уряд оголосив дати посиленого карантину

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    Певні обмеження триватимуть після Різдва - Локдауну не буде. Уряд оголосив дати посиленого карантину
    Певні обмеження триватимуть після Різдва
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження посилять з 8 по 24 січня, але мова йде не про тотальний локдаун

    Посилені карантинні обмеження будуть введені з 8 по 24 січня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 9 грудня.

    «Із 8 по 24 січня 2021 року будуть введені посилені карантинні обмеження – «зимові канікули заради безпеки». Вони робляться для того, щоб недопустити розгортання нової хвилі захворюваності», - сказав прем'єр.

    Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів може сьогодні прийняти на засіданні рішення, згідно з яким розширять деякі обмежувальні протиепідемічні заходи в період з 8 січня.

    Отже, які обмеження діятимуть під час січневого карантину:

    • заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,
    • заборона роботи магазинів непродовльчих товарів,
    • заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
    • всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,
    • заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи.

    Що буде працювати:

    • громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,
    • продуктові магазини,
    • аптекти,
    • банки,
    • поштові оператори,
    • готелі.

    Що входить до товарів і послуг першої необхідності:

    • товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, пальне;
    • діяльність з надання фінансових послуг, робота фінансових установ і робота з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв’язку, а також медична практика, ветеринарна практика, робота АЗС (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт авто, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
    Теги: свята новорічні свята Різдвяні свята карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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