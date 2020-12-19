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    Здоров'я

    Степанов спрогнозував, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад

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    Максим Степанов спрогнозував, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад - Степанов спрогнозував, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
    Максим Степанов спрогнозував, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад

    Степанов заявив, що найкращий спосіб боротьби з пандемією - це колективний імунітет

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спрогнозував, що з квітня 2021 року епідемія коронавірусу в Україні піде на спад.

    Про це міністр розповів hromadske в інтерв'ю.

    Цьому мають посприяти такі фактори, як початок вакцинації населення та люди, які вже перехворіли на коронавірус. 

    Він зазначив, що влада нині намагається отримати перші дози вакцин у лютому 2020 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією – це колективний імунітет.

    «Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити щонайменше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація», – переконаний Степанов.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу. Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

     Читайте також: 
    Теги: міністр епідемія імунітет вакцинація коронавірус
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