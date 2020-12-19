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    Зеленський пообіцяв, що жителі окупованого Донбасу увійдуть до плану з вакцинації

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    Люди з тимчасово окупованих територій зможуть зробити щеплення від&nbsp;Covid-19 в Україні - Зеленський пообіцяв, що жителі окупованого Донбасу увійдуть до плану з вакцинації
    Люди з тимчасово окупованих територій зможуть зробити щеплення від Covid-19 в Україні

    Зеленський вважає, що захворюваність на Covid-19 в Україні йде на спад

    Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що до плану з вакцинації включать жителів тимчасово окупованих територій.

    Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

    Він зауважив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років. Крім того, до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій, зазначив Володимир Зеленський.

    «Ми не забуваємо про них, це наші люди, це все наші українці, і ми робимо все, щоб вони це відчували», - наголосив Зеленський у своєму влозі.

    За словами глави держави, захворюваність на Covid-19 в Україні йде на спад:

    «Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 тисяч, хворих - 12 630. 28 листопада тестувань - 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а хворих цього дня - 16 294 особи. Тобто майже на чотири тисячі більше».

    За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

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    Теги: Донбас Володимир Зеленський президент щеплення коронавірус
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