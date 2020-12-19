Зеленський пообіцяв, що жителі окупованого Донбасу увійдуть до плану з вакцинації

Люди з тимчасово окупованих територій зможуть зробити щеплення від Covid-19 в Україні

Зеленський вважає, що захворюваність на Covid-19 в Україні йде на спад

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що до плану з вакцинації включать жителів тимчасово окупованих територій.

Про це заявив Зеленський у своєму влозі.

Він зауважив, що Міністерство охорони здоров'я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років. Крім того, до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій, зазначив Володимир Зеленський.

«Ми не забуваємо про них, це наші люди, це все наші українці, і ми робимо все, щоб вони це відчували», - наголосив Зеленський у своєму влозі.

За словами глави держави, захворюваність на Covid-19 в Україні йде на спад:

«Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 тисяч, хворих - 12 630. 28 листопада тестувань - 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а хворих цього дня - 16 294 особи. Тобто майже на чотири тисячі більше».

За добу 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.