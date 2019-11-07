В Україні хочуть скасувати згоду на обробку персональних даних



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Дмитро Дубілет назвав згоду на обробку персональних даних плодом зайвої бюрократії

За словами Дубілета, проблема в тому, що в законі не достатньо чітко описано механізм згоди на обробку даних

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує документ про згоду на обробку персональних даних.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 7 листопада написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора на засіданні Кабміну ми проголосували за законопроєкт, який зробить в Україні трохи менше бюрократії. Нещодавно я писав про всюдисущий документ «Згода на обробку персональних даних». У будь-яких держустановах, в школах, в лікарнях - скрізь вам підсовують цей листок і просять заповнити. У коментарях під постом українці написали ще купу прикладів, де він з'являється. До речі, часто цим грішить і бізнес», - зазначив він.

За словами Дубілета, проблема в тому, що в законі не достатньо чітко описано механізм згоди на обробку даних.

«Наш закон був «натхненний» законом європейських країн. Європейців важко запідозрити у неповажному ставленні до персональних даних, але такі папірці, ще й в такому обсязі, вони, звісно, не заповнюють. І ось, вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців у тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає», - додав чиновник.

Він також наголосив, що лише ухвалити закон буде недостатньо. «Після цього будемо бігати з вогнеметом по бюджетних організаціях і випалювати цей документ. Ну і заодно будемо навчати бізнес, щоб він, перестраховуючись, теж не плодив зайву бюрократію», - підсумував Дубілет.

Раніше Дубілет заявляв, що вивчає можливість скасування згоди на обробку персональних даних, де це можливо.

Повідомлялося також, що Кабмін на засіданні 6 листопада мав погодити, зокрема, проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних щодо форм та умов надання згоди на обробку персональних даних».