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    Думки вголос

    Держава в смартфоні закінчилася, навіть не розпочавшися

    • Володимир Омелян

      Міністр інфраструктури

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;intelserv.net.ua - Держава в смартфоні закінчилася, навіть не розпочавшися
    Фото: intelserv.net.ua

    Тепер заяви нової влади, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядають традиційно цинічно...

    Держава в смартфоні - фсьо?!

    За твердженням віце-прем’єр міністра Федорова, в бюджеті 2020 не передбачено видатків на гучно розрекламовану програму Зеленського «держава в смартфоні».

    Є лише традиційна стаття витрат на підтримку давно існуючих систем в обсязі 30,8 млн грн.

    Чесно, в мене не було ніколи ілюзій, що команда Зеленського здатна на якісні зміни. Головне, щоб не зламали те, що ми до них зробили.

    Єдина надія, яка в мене була, що Федоров і Дубілет зможуть таки створити прості і надійні цифрові державні сервіси, які забезпечать якісні послуги без корупції.

    Але, ніт, цього не буде.

    Після такого, заява, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядає традиційно цинічно...

    Вєрнай дарогай ідьотє, таваріщі...

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін Максим Нефьодов Дмитро Дубілет
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