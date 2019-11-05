Держава в смартфоні закінчилася, навіть не розпочавшися
Тепер заяви нової влади, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядають традиційно цинічно...
Держава в смартфоні - фсьо?!
За твердженням віце-прем’єр міністра Федорова, в бюджеті 2020 не передбачено видатків на гучно розрекламовану програму Зеленського «держава в смартфоні».
Є лише традиційна стаття витрат на підтримку давно існуючих систем в обсязі 30,8 млн грн.
Чесно, в мене не було ніколи ілюзій, що команда Зеленського здатна на якісні зміни. Головне, щоб не зламали те, що ми до них зробили.
Єдина надія, яка в мене була, що Федоров і Дубілет зможуть таки створити прості і надійні цифрові державні сервіси, які забезпечать якісні послуги без корупції.
Але, ніт, цього не буде.
Після такого, заява, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядає традиційно цинічно...
Вєрнай дарогай ідьотє, таваріщі...
Джерело: блог Володимира Омеляна