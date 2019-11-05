Держава в смартфоні закінчилася, навіть не розпочавшися

Фото: intelserv.net.ua

Тепер заяви нової влади, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядають традиційно цинічно...

Держава в смартфоні - фсьо?!

За твердженням віце-прем’єр міністра Федорова, в бюджеті 2020 не передбачено видатків на гучно розрекламовану програму Зеленського «держава в смартфоні».

Є лише традиційна стаття витрат на підтримку давно існуючих систем в обсязі 30,8 млн грн.

Чесно, в мене не було ніколи ілюзій, що команда Зеленського здатна на якісні зміни. Головне, щоб не зламали те, що ми до них зробили.

Єдина надія, яка в мене була, що Федоров і Дубілет зможуть таки створити прості і надійні цифрові державні сервіси, які забезпечать якісні послуги без корупції.

Але, ніт, цього не буде.

Після такого, заява, що держава своїм пріоритетом бачить власне цифрові послуги - виглядає традиційно цинічно...

Вєрнай дарогай ідьотє, таваріщі...

Джерело: блог Володимира Омеляна

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