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    Суспільство

    В Україні назвали «слово-2019 року»

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    Діджиталізація - неологізм, що є транслітерацією англійського&nbsp;<i>digitalization&nbsp;</i>та означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов&rsquo;язанні з використанням цифрових технологій - В Україні назвали «слово-2019 року»
    Діджиталізація - неологізм, що є транслітерацією англійського digitalization та означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій

    Словник сучасної української мови «Мислово» обрав «діджиталізація» словом року

    Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав слово «діджиталізація» словом 2019 року.

    Неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є транслітерацією англійського digitalization та означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій.

    Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну «цифрова трансформація» та є проявом глобальної цифрової революції. Інші світові тренди, такі як зміна клімату чи проблеми ґендерної ідентичності, не набули суттєвого поширення в українській публічній дискусії.

    Термін з великим відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% у порівнянні з минулим роком.

    Явище, яке розпочало свій шлях у бізнес-середовищі, знайшло своє місце й у сфері державного управління. Цьогоріч було створено Міністерство цифрової трансформації України, яке має амбітні плани щодо цифровізації держави.

    «Держава в смартфоні» — ще один прояв діджиталізації, також став важливим виразом року, що минає.

    Хоча цього року перемогло неполітичне слово, усі інші претенденти відображали політичні події:

    Зе — скорочення прізвища Володимира Зеленського, який феєрично виграв вибори президента України-2019. Також часто вживається як частина складних слів, з ним пов’язаних: зе-команда, зе-президент, зе-кандидат і т.п.

    монобільшість — цього року вперше в історії українського парламентаризму більшість у Верховній Раді була сформована однією партією

    турборежим — термін, яким характеризують перші місяці роботи Верховної Ради України IX скликання

    розведення — бажання президента Зеленського розвести війська на Донбасі викликало широку дискусію в українському суспільстві

    червоні лінії — термін активізувався в українському публічному дискурсі у зв’язку з перемогою Володимира Зеленського та занепокоєнням громадянського суспільства його рішеннями

    полонені — у зв’язку з поверненням з Росії українських полонених та переговорами щодо нового обміну

    Словник «Мислово» створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

    «Мислово» обирає слово року всьоме. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Слова року за минулі роки:

    2018:  томос

    2017:  безвіз

    2016:  корупція

    2015:  блокада

    2014:  кіборги

    2013:  євромайдан

    вибори держава корупція томос словник діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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