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    Зеленський у Таллінні ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia

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    Зеленський у Таллінні ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський наголосив, що Україна впроваджує подібний проект – «Держава у смартфоні»

    Президент України Володимир Зеленський у Таллінні ознайомився з системою електронного адміністрування е-Estonia. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Глава держави оглянув виставковий павільйон Естонського центру систем електронного адміністрування e-Estonia.

    Директор центру Ліна-Марія Лепік розповіла про проекти, які реалізуються за допомогою е-Estonia. Естонська Республіка почала впроваджувати цифрові сервіси у 1994 році. Нині 99% державних послуг у цій країні надаються онлайн.

    Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що Україна впроваджує подібний проект – «Держава у смартфоні».

    Ліна-Марія Лепік розповіла про систему E-residence, яка допомагає спростити отримання посвідки на проживання. Також вона акцентувала увагу на безпеці зберігання інформації.

    «Важливою є децентралізація інформації, щоб усі дані не зберігалися в одній «хмарі», – сказала директор центру.

    Володимир Зеленський випробував систему KISS (Keep it simple and short) – сервіс, який спрощує подання інформації в системі електронних послуг Естонії.

    З часу відкриття у 1999 році Центр систем електронного адміністрування e-Estonia прийняв понад 3 тис. делегацій зі 130 країн світу. Центр демонструє реальні приклади того, як упроваджуються електронні рішення в державному і приватному секторах.

    Як повідомлялось,  Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

    «У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

    Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

    Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.

    Естонія Володимир Зеленський Україна президент діджиталізації
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