Україна за темпами діджиталізації випередить Японію та Сінгапур, – міністр цифрової трансформації Федоров



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Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Досить скоро будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера – віцепрем’єр-міністр

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вірить, що Україна зможе стати світовим лідером у сфері діджиталізації вже за п’ять років.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перша ціль – це відцифрувати на 100% всі послуги електронні. Це всі наші цілі на п’ять років. Країнам цивілізованим потрібно було 15-20 років. Ми на п’ять років ставимо це. Я скажу по секрету, наша внутрішня ціль – на три роки. Але публічно – на п’ять років», – сказав він.

Федоров повідомив, що вже у грудні цього року буде презентовано мобільний додаток «Дія» («Держава у смартфоні»). Перші проєкти, які вже будуть у смартфоні – це водійські права, технічний паспорт на авто.

Окрім того, за словами віцепрем’єра, досить скоро будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера.

Після цього заплановано впровадження електронної прописки, зміни місця реєстрації, отримання пенсії тощо.

Федоров також розповів, що також у грудні буде презентовано «Кабінет забудовника», коли громадянин зможе подати документи, сповістити державу про те, що почав будівництво, в електронному форматі й без участі жодного чиновника.

«І ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані і будуть на єдиному порталі», – наголосив віцепрем’єр.

Він також повідомив про плани «запустити» паспорт в електронному форматі на початку наступного року.

Також, окрім мобільного додатку, планується мобільний портал з електронними послугами.

«На порталі ми будемо запускати перші послуги – це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні і «е-малятко». Це будуть перші послуги. І наше внутрішнє завдання – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи вже з весни», – зазначив Федоров.

Він вірить, що Україна за темпами діджиталізації випередить навіть Японію, та Сінгапур.

«Я розумію, великим державам, у яких вже є стійкий якийсь «діджитальний фундамент», дуже важко трансформуватися. А у нас немає нічого. Взагалі немає нічого. Ми бачимо тренди, ми бачимо, що буде в майбутньому, і сьогодні можемо просто «переплюнути» ці еволюційні етапи й створити те, що буде популярним завтра», – підсумував Федоров.

Як повідомлялося, Михайло Федоров під час президентської кампанії 2019 року керував діджитал-напрямком у команді Володимира Зеленського.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу». 29 серпня 2019 року призначений міністром цифрової трансформації України.

Закінчив факультет соціології та управління Запорізького національного університету.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації шукають охочих стати обличчям демоверсії електронних водійських посвідчень.