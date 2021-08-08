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    Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий - В Україні оголосили штормове попередження

    Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий

    Фото з відкритих джерел

    У семи областях України знеструмлено 55 населених пунктів

    Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища сьогодні, 8 серпня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    За даними УкрГідрометцентру, вночі 8 серпня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Станом на ранок 8 серпня залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях.

    Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у семи областях.

    Залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська – 17 Сумська – 10, Чернігівська – 9, Черкаська – 7, Донецька – 6, Кіровоградська – 4 та Одеська – 2,). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    На території Кіровоградської області тривають роботи по розрізанню та прибиранню 13 повалених дерев та в Одеській області залишаються підтопленими 12 дворогосподарств, рівень води знижується.

    Нагадаємо, у неділю, 8 серпня, зможемо насолодитися сонечком та теплом. Погода в Україні у неділю буде теплою та сонячною. Дощі та грози нарешті відступлять.

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    Теги: ДСНС рятувальники негода дощ
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    В Україні оголосили штормове попередження