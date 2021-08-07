ДСНС попереджає про погіршення погоди уночі

8 серпня у деяких регіонах прогнозують грози та шквали

Уночі 8 серпня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий). Про це інформує ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру.

8 серпня у східних, Сумській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, Україна знову потерпає від негоди – 7 серпня сильні дощі накрили Харків, напередодні ж Полтаву та деякі інші області. Стихія затопила там вулиці, повалила дерева та залишила місцевих жителів без світла.

А в Одесі 6 серпня вкотре пройшла сильна злива. Внаслідок неї не лише традиційно залило вулиці, а навіть затопило супермаркет Fozzy.

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