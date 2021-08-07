16-річна дівчина стрибнула з мосту на очах у свідків

Під Черніговом юнака вирішила звести рахунки з життям

Поблизу села Шестовиця на Чернігівщині 16-річна дівчина вирішила вкоротити собі життя. Вона стрибнула з мосту у річку Десна.

Подія сталася сьогодні, 7 серпня, близько 6:00. Свідком став рибалка, повідомили в пресцентрі ДСНС області.

«Дівчину, яка стрибнула з мосту, побачив рибалка. І викликав рятувальників. Вони дістали з води самогубцю та гумовим човном доправили до берега», – сказано в повідомленні.

Постраждалу передали медикам. Причини такого вчинку встановлюються.

Нагадаємо, раніше до столичних патрульних надійшло повідомлення, що на даху 16-поверхового будинку сидить людина і, можливо, хоче скоїти самогубство.

Патрульні піднялися на дах і почали спілкуватися з юнаком. Вони вмовили 16-річного хлопця добровільно спуститись у безпечне місце.

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