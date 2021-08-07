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    У Дніпрі чоловік влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)

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    Через проливний дощ деякі вулиці в місті Дніпрі перетворилися на ріки - У Дніпрі чоловік влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)
    Через проливний дощ деякі вулиці в місті Дніпрі перетворилися на ріки
    Скріншот із відео

    Після зливи мешканець Дніпра плавав вулицями на надувному матраці

    У Дніпрі у суботу, 7 серпня, пройшли проливні дощі. З великою кількістю опадів не скрізь змогла впоратися каналізація, тож деякі вулиці затопило так, що ними буквально плавали.

    Відео та фото наслідків стихії мешканці Дніпра публікують в соцмережах.

    На Лівобережному якийсь чоловік влаштував справжнє шоу, випливши на проїжджу частину вулиці на матраці, з парасолькою від сонця, вудкою та прохолоджувальними напоями.

    У цьому ж мікрорайоні дитячий майданчик засипало градом так, що здалеку він скидався на засніжений посеред літа.

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    Нагадаємо, Україна знову потерпає від негоди – 7 серпня сильні дощі накрили Харків, напередодні ж Полтаву та деякі інші області. Стихія затопила там вулиці, повалила дерева та залишила місцевих жителів без світла.

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    Теги: Харків Дніпро Україна негода
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    У Дніпрі чоловік влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)