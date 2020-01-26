В Україні почали штрафувати за шкільні прогули. Названі суми



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Суд оштрафував матір, дочка якої злісно прогулювала школу

У Львівській області суд міста Червоноград оштрафував матір, дочка якої злісно прогулювала школу, повідомляє ТСН.

Штраф у розмірі 1700 гривень був призначений жінці за те, що її дочка 16-ти років пропустила в школі більше ніж третину шкільних занять не маючи на те поважної причини.

16-річна Ірина на початку навчального року перейшла в нову школу. Вчителі бачили школярку останній раз 24 грудня 2019 року. Відсидівши два уроки, школярка встала і пішла.

В.о. директора школи, в якій навчається школярка, систематично повідомляла в правоохоронні органи і відділ по захисту дітей, що дитина не була на уроках. Правоохоронці, після проведеної перевірки, направили справу злісної прогульниці в суд.

Суддя міського суду Андрій Жураковський поділився, що матір дівчинки визнала свою провину. Відзначимо, що вже другий штраф, який призначають матері через прогули її дочки.

Матір розповіла, що не знає як вплинути на свою дитину. Зараз школярка змінила місце проживання і переїхала до свого хлопця. Додому в сім’ю вона повертатися не хоче, через часті конфлікти. Матір вирішила, щоб уникнути подальших штрафів, перевести свою дитину в вечірню школу або на екстернат.