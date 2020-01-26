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    У Києві судитимуть підозрюваних у розкраданні 14 млн грн для реконструкції парку

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    Реконструйований парк &laquo;Партизанська Слава&raquo; в Дарницькому районі столиці - У Києві судитимуть підозрюваних у розкраданні 14 млн грн для реконструкції парку
    Реконструйований парк «Партизанська Слава» в Дарницькому районі столиці
    Фото: прокуратура міста Києва

    У справі фігурують троє підозрюваних – це керівник підрядної організації, заступник генерального директора КО «Київзеленбуд» та особа-посередник

    Обвинувальний акт у справі про розкрадання 14 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію парку «Партизанська Слава» в Дарницькому районі столиці, скеровано до суду.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

    У справі фігурують троє підозрюваних – це керівник підрядної організації, заступник генерального директора КО «Київзеленбуд» та особа-посередник між ними. Орган обвинувачення вважає доведеним склад злочину – внесення в офіційні документи неправдивої інформації щодо обсягів виконаних робіт із реконструкції парку та сплату коштів за реально не виконані роботи.

    Представнику комунального підприємства закидають відсутність перевірки інформації, поданої в актах виконаних робіт.

    За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    Дії заступника гендиректора КО «Київзеленбуд» кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, наголосили у прокуратурі.

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