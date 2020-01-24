Чи треба забороняти смартфони в школах. Що насправді передбачає скандальний законопроєкт? освіта

Українські школярі вже незабаром не зможуть під час уроків користуватися своїми гаджетами?

Нардеп з «Європейської солідарності» хоче обмежити використання гаджетів у всіх школа країни

На сайті Верховної Ради з’явився проєкт закону про заборону використання пристроїв, що мають підключення до інтернету, авторства нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Текст документа поки на парламентському ресурсі не опублікований (хоча був зареєстрований ще 22 січня), однак вже сама назва породила у соцмережах бурхливі обговорення.

«Нарешті знайшли причину всіх бід і заодно побачили можливість здійснити вологі мрії совєтських педагогів. Олексій Гончаренко, депутат ЄС, ініціював законопроект про заборону використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету. Що в перекладі на людську мову означає, що у 21 столітті, в той час як Ілон Маск вотето вот всьо ето, депутат пропонує заборонити використання телефонів у школах», - пише один з блогерів.

«Ну і наостанок для педагогів-старовірів, які й досі ночами бачать вологі сни про шкільне платтячко, фартушок і макаренківські методи виховання - не слід заперечувати те, що вже міцно увійшло у наше життя. У дітей є смартфони? Використайте їх в навчальному процесі», - додає автор посту.

Думки коментаторів щодо заборони розділилися. Частина з них підтримали обурення блогерки – мовляв, смартфони – не найбільша проблема шкіл, і що вчителям слід було б впроваджувати у навчальний процес новітні технології. «Біда у тому, що знайдеться чимало прибічників (ініціативи). Можу судити з мамць нашого класу. Смартфони – то найперше зло!», - пише один з коментаторів.

Опоненти такої позиції стверджують: смартфони – реальна перешкода для підлітків у здобутті освіти. «Підлітки реально не можуть відшкрябатися від телефону у школах.. то є мега-мега проблема кожної спільноти, хоч якось дотичної до школи (батьки, вчителі, самі діти). Якщо якимось макаром впровадити норму, якою впродовж саме уроків не можна буде користуватися смартфонами, я буду тільки за», - зауважує користувачка соцмережі.

Інші ж дописувачі вважають, що не слід змішувати використання телефонів і планшетів у навчальному процесі та для власних потреб: «Здати телефон на самому уроці то не проблема, а досить раціонально. Тим більше в багатьох школах таке давно практикують. Щодо інтерактивності і так далі це інша пісня».

Про що насправді законопроєкт

Як розповів у коментарі «Главкому» Олексій Гончаренко, жодних надмірних заборон законопроєкт не містить. «Це маленький закон про заборону використання смартфонів та інших пристроїв з інтернет-підключенням під час уроків. Жодних обмежень на їх використання ані на перервах, ані людям з особливими потребами, ані тоді, коли це передбачає навчальний процес, немає», - зазначив Гончаренко телефоном з Давоса.

За словами нардепа, законопроєкт також передбачає, що правила зберігання учнівських смартфонів залишаються на розсуд керівництва кожної школи.

Після телефонної розмови з кореспондентом «Главкома» Гончаренко оприлюднив текст у себе на сторінці.

«Главком» отримав порівняльні таблиці до проєкту, з якої можна побачити, якими саме пунктами саме запропоновано доповнити закон «Про освіту».

Голова ГО «Освіторія», фундатор Новопечерської школи Зоя Литвин стверджує, що у дорогих приватних школах столиці користування гаджетами на уроках поза межами навчального процесу вже давно обмежено. Більш того, у деяких закладах учні здають свої телефони просто при вході, а не лише перед кожним уроком.

Наталія Кідалова, найкраща учителька 2019 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine у коментарі «Главкому» сказала, що також є противником вільного користування смартфонами учнями для розваг на уроці, однак підтримує ідею використання гаджетів як інструменту для ефективного навчання. «Учитель, який використовує у навчальному процесі новітні технології, завжди буде попереду вчителя, який цього не робить», - додала вона.

Додамо, що в інтерв’ю «Главкому» ексміністр освіти Лілія Гриневич зауважувала: регулюванням використання смартфонів під час уроків має займатися не держава, а кожна школа. «Школа повинна мати хоч якусь автономію. Якщо мобільні телефони заважають навчальному процесу, школа може розробити правило щодо їх використання, тому що кожна з них має свій статут і внутрішній розпорядок. Я, наприклад, переконана, що не можна позбавляти батьків можливості спілкування з дитиною впродовж навчального дня. Але для цього можуть бути тільки перерви», - зазначала вона.

Світова практика

У Франції з вересня 2018 року учні також не можуть використовувати смартфони в школі, причому не лише під час занять, як це було передбачено з 2010 року, а й також під час перерв або обіду. Заборона стосується учнів до 15 років – їхні телефони мають бути повністю вимкненими в разі, якщо їх все ж принесли до школи. Причому основна мотивація ініціаторів закону - не лише допомогти дітям зосередитися на навчанні, а й захистити від булінгу.

У Швеції заборони на використання розумних телефонів у середніх навчальних закладах немає, але 90% шведських шкіл ввели різні обмеження на мобільні пристрої – від часткових до повної заборони.

У Великобританії смартфони на уроках не заборонені, однак учитель має право забрати у школяра гаджет до кінця навчального дня. Така відносна свобода скоро закінчиться – міністр зі шкільних стандартів Нік Гібб обіцяє, що невдовзі смартфони на уроках будуть заборонені на державному рівні.

Що стосується США, там все залежить від законодавства кожного конкретного штату. Наприклад, в Массачусетсі це питання належать в компетенції керівництва школи, а в Нью-Йорку - міської влади. Кілька років тому ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг заборонив дітям приносити до шкіл гаджети, а його послідовник Білл де Блазіо скасував цю заборону. Він пояснив своє рішення тим, що школярі в разі стрілянини в освітньому закладі зможуть скористатися телефоном і викликати службу порятунку.

Наталія Сокирчук, «Главком»