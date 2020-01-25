Забороняти смартфон у школі чи ні? Учитель 2019 року прокоментувала скандальний законопроект



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Вчителі проти використання учнями телефонів для розваг на уроці, - Кідалова

Кідалова вважає, що смартфони варто використовувати у школі як інструмент для ефективного навчання

Найкраща учителька 2019 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Наталія Кідалова коментуючи «Главкому» скандальний законопроєкт про заборону смартфонів у школі заявила, що є противником використання учнями телефонів для розваг на уроці.

Водночас, за словами Кідалової, вона підтримує ідею використання гаджетів як інструменту для ефективного навчання. «Учитель, який використовує у навчальному процесі новітні технології, завжди буде попереду вчителя, який цього не робить», - додала вона.

Додамо, що в інтерв’ю «Главкому» ексміністр освіти Лілія Гриневич зауважувала: регулюванням використання смартфонів під час уроків має займатися не держава, а кожна школа. «Школа повинна мати хоч якусь автономію. Якщо мобільні телефони заважають навчальному процесу, школа може розробити правило щодо їх використання, тому що кожна з них має свій статут і внутрішній розпорядок. Я, наприклад, переконана, що не можна позбавляти батьків можливості спілкування з дитиною впродовж навчального дня. Але для цього можуть бути тільки перерви», - зазначала вона.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради з’явився проєкт закону про заборону використання пристроїв, що мають підключення до інтернету, авторства нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Текст документа поки на парламентському ресурсі не опублікований (хоча був зареєстрований ще 22 січня).

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