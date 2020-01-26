Освітня реформа: Нардеп Піпа розповіла, на які новації чекати вже цього року



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Школам дали можливість самостійно закуповувати необхідне устаткування, - депутатка

Можливе невелике підвищення зарплат вчителям, - Піпа

Серед основних новацій освітянської реформи є вкладання договорів з директорами на шість років замість попередніх п’яти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла народна депутатка від партії «Голос» Наталя Піпа.

«Ми запровадили контракти на шість років – саме на шість, аби цей термін не збігався із класичними п’ятьма роками політичної каденції, а отже, щоб політики мали менший вплив на призначення директорів», - додала нардепка.

Крім цього, Піпа зазначила, що наразі закон передбачає добровільне проходження атестації вчителями. «Наша фракція виступала за впровадження обов’язкової атестації. Цьогоріч і Міносвіти, і профільний комітет Ради готують пропозиції щодо шляхів підвищення оплати праці вчителям», - говорить депутатка і додає, що «можливе невелике підвищення зарплат вчителям, але значного збільшення очікувати не доводиться».

Також, за словами депутатки, школам дали можливість самостійно закуповувати необхідне устаткування.

Піпа нагадала ще про одну новацію, що запровадять у школах цього року: діти, і їхні батьки можуть бути присутніми на педрадах, щоправда «права рішення вони не мають». «Це інструмент для спілкування, налагодження стосунків з учителями, подання порад для покращення навчального процесу. Якщо у батьків є побажання, їх треба висловлювати у цивілізований спосіб або ж отримувати освіту і йти у школу вчити. Бо стояти збоку і критикувати – не вихід», - вважає депутатка.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про повну загальну середню освіту», що став продовженням освітньої реформи «Нова українська школа». Освітня реформа передбачає, зокрема, переформатування шкіл: вони будуть поділені на три групи. Перша – початкова, де діти навчатимуться чотири роки. Друга – базова середня, яка називатиметься гімназією, ще п’ять років навчання. І профільна середня школа, яка матиме статус ліцею академічного та професійного спрямування. Там навчання триватиме три роки. Фактично трансформація української школи запланована за західним зразком. Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року.

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