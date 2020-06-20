В Україні починають серйозно перевіряти отримувачів соцдопомоги



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У Кабміні перевірять кожну гривню соціальної допомоги

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В Україні проводять активну перевірку всіх одержувачів соцдопомоги. Для цього ще минулого року ухвалили спеціальний закон, який дозволив аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки як не отримує гроші від держави.

Про те, яка інформація потрапляє до рук чиновників, звідки її беруть і як використовують, повідомляє Обозрєватєль.

Які пільги можуть переглянути після верифікації

Міністерка соцполітики Марина Лазебна пояснила, що ця перевірка покаже, які програми працюють неефективно, тож їх треба буде переглянути. Йдеться, зокрема, про маніпуляції громадянами заради отримання неправомірної вигоди.

«Поки не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з гарними намірами і для позитивного ефекту, але насправді час показав, що там є маніпулювання», – пояснила Лазебна.

Українці приховують реальний дохід, спеціально розлучаються, отримують частину зарплати в конвертах і навіть фальсифікують документи, щоб отримати «зайву» виплату. Минулого року «Слуги народу» ухвалили спеціальний закон, який створив нові правила перевірки.

Тепер усі українці проходять три етапи верифікації.

Перший – до того, як отримати виплату. Органи соціального захисту повинні зібрати необхідні документи, а також перевірити їх на достовірність. Деякі порушення знайти досить легко. Наприклад, якщо українець купив автомобіль вартістю більше 50 тис. грн, а потім приховав це в своїй декларації і спробував оформити субсидію, чиновники з реєстру побачать таку покупку і відразу ж відмовлять у виплаті.

Другий – поточна верифікація. Вона проводиться під час того, як людина отримує допомогу. Якщо в процесі спливе факт про те, що українець порушив умови надання допомоги і приховав цю інформацію, гроші відразу ж перестануть виплачувати.

При поточній верифікації:

проводяться систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;

знаходять невідповідності в джерелах інформації;

аналізують дані, отримані за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Третій – ретроспективна верифікація. Ще три роки після того, як людина перестала отримувати гроші від держави, її можуть і будуть перевіряти.

Юрист Олександр Плахотник пояснив, що інформація про кожного, хто звернувся по допомогу, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

«Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому разі, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, і навіть елементарній логіці», – говорить Плахотник.

Яку інформацію можуть отримати:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду

митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписок із бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Що буде з тими, хто порушив

Виплату можуть або просто припинити здійснювати, або змусити повернути в бюджет. Все залежить від конкретного закону або постанови, згідно з якою виділяють кошти. Наприклад, незаконно отриману субсидію доведеться повернути назад.

Варто враховувати, що гроші на субсидії – податки всіх українців. Щороку з бюджету країни витрачають мільярди гривень на компенсацію комунальних знижок. Цьогоріч ця сума біля 40 млрд. Цих коштів вистачило б на будівництво кількох тисяч кілометрів доріг. З огляду на те, що близько 40% українців частину зарплати отримує «в конверті» і далеко не кожен роботодавець офіційно працевлаштовує співробітників, офіційно субсидії можуть оформляти навіть ті українці, які не потребують допомоги від держави.

Доти, поки в Україні левова частка економіки залишається в тіні, реальні доходи населення залишаються в таємниці, а порушень уникнути не вдасться.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про верифікацію і моніторинг державних виплат» №324-IX. Під верифікацію держвиплат потрапляють пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.