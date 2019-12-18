Зеленський підписав закон про верифікацію державних виплат



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Фото: president.gov.ua

Порядок здійснення верифікації та моніторингу держвиплат встановлює Кабінет міністрів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію державних виплат. Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Згідно з повідомленням, Зеленський підписав Закон «Про верифікацію і моніторинг державних виплат» №324-IX.

Під верифікацію держвиплат потрапляють пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Завданнями органу з верифікації та моніторингу держвиплат є здійснення верифікації достовірності інформації, поданої реципієнтами (одержувачами) при призначенні, нарахуванні та/або здійсненні держвиплат; забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу та забезпечення захисту інформації, що міститься в цій платформі; проведення моніторингу держвиплат по кожному реципієнту; надання органам, що здійснюють держвиплати, рекомендацій за результатами проведення верифікації виплат; проведення аналізу обліку наданих рекомендацій органами, які здійснюють держвиплати.

При цьому верифікація держвиплат здійснюється без участі чиновника на основі моніторингу баз даних.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу держвиплат встановлює Кабінет міністрів.

При цьому орган із верифікації уповноважений користуватися Національною системою конфіденційного зв'язку та іншими технічними засобами.

Закон набуває чинності із дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський ветував закон про створення виконавчого органу з верифікації та моніторингу держвиплат.

3 грудня Рада передбачила створення виконавчого органу з верифікації та моніторингу держвиплат з пропозиціями Зеленського.