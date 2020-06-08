За борги забирають субсидії. Чиновники пояснили процедуру



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За борг з комуналки заберуть субсидію

В одержувачів житлової субсидії, сума якої перевищує 340 грн, не має бути боргу за понад три місяці

За наявності заборгованості з оплати комунальних послуг понад три місяці станом на 1 травня субсидію в автоматичному режимі не буде продовжено.

Про це повідомили у департаменті соціального захисту Чернівецької міської ради.

В одержувачів житлової субсидії, сума якої перевищує 340 грн, не має бути боргу за понад три місяці.

Для продовження житлової субсидії боржникам необхідно подати в управління соцзахисту документальне підтвердження про відсутність заборгованості.

Оскільки на час дії карантину особистий прийом громадян не здійснюється, документи можна надіслати поштою або залишити у скриньці для документів, яка розміщена на вході в приміщення районних управлінь соцзахситу.

За наявності таких умов рішення про призначення (непризначення) субсидії може бути прийняте спеціальними комісіями при місцевих органах влади на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Нагадаємо, в уряді «заспокоїли»: якщо не платити за комірне під час коронавірусу, наступного сезону можна втратити субсидію.



