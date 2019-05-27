В Україні протягом минулого тижня на кір захворіли майже 1,5 тис. людей



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З початку року (з 28 грудня 2018 року до 23 травня 2019-го) на кір в Україні захворіли 50 749 людей

З 17 по 23 травня найбільше нових випадків кору зареєстрували у Харківській, Хмельницькій, Київській, Тернопільській областях та у Києві

В Україні протягом минулого тижня на кір захворіли 1 483 людей: 678 дорослих і 807 дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 21-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 483 людей — 678 дорослих і 807 дітей», - поінформували у МОЗ.

З 17 по 23 травня найбільше нових випадків кору зареєстрували у Харківській області (291 хворий: 179 дорослих і 112 дитини), Києві (128: 70 дорослих і 58 дітей), Хмельницькій (124 хворих: 39 дорослих і 85 дітей), Київській (107: 52 дорослих і 55 дітей) та Тернопільській областях (103: 34 дорослих і 69 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 23 травня 2019-го) на кір захворіли 50 749 людей: 23 905 дорослих і 26 844 дитини. А від ускладнень кору померли 17 людей.

«Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 100 тис. людей, 38 з яких померли», - уточнили у міністерстві.

Нагадаємо, у місті Рубіжне на Луганщині оголосили надзвичайну ситуацію через 10 випадків захворювання на кір, в одній зі шкіл введено карантин.

Раніше повідомлялося, що за тиждень у Нью-Йорку зафіксували 61 новий випадок захворювання на кір. Три чверті хворих - жителі нью-йоркського району Бруклін, де компактно проживають громади єврейських ортодоксів. Кір в ці громади занесли восени і на початку зими гості з Ізраїлю, які привезли захворювання з України.