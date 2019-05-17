МОЗ рекомендує терміново вакцинуватися всім, хто контактував з хворими на кір



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Зазвичай у людей, які перехворіли кором, формується імунітет до хвороби

Щеплення відк ору потрібно отримати у пеоші три дні після контакту з хворим - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я України закликають українців, які контактували з хворими на кір, терміново вакцинуватись. Про це йдеться на сайті МОЗ.

У МОЗ зазначають, що людина стає заразною приблизно через 10 днів після інфікування.

«Найбільшу загрозу для оточуючих вірус кору становить в період від появи перших симптомів до закінчення періоду висипання. Дитина чи дорослий, які контактували з хворим, вважаються контактними особами, а члени їх сімей – ні. Наприклад, якщо у класі дитини хтось захворів кором, то дитина вважається контактною, а мати, батько, брат, сестра і інші члени сім’ї - ні», - кажуть медики.

У міністерстві зазначають, якщо людина контактувала з хворим на кір, їй передусім потрібно звернутися до свого лікаря - терапевта чи сімейного лікаря.

«Зверніть увагу, що дві дози вакцини КПК формують імунітет на все життя. Якщо ви отримали щеплення в дитинстві (за Календарем - в 1 і в 6 років), у вас, найпевніше, уже сформувався імунітет проти кору», - наголошують у МОЗ.

Зазвичай у людей, які перехворіли кором, формується імунітет до хвороби.

У МОЗ зауважують, що перенесений кір НЕ є протипоказанням до вакцинації. «Якщо статус контактної особи і відсутність імунітету проти кору підтверджується, то отримати щеплення проти кору треба якомога раніше - найкраще в перші три дні від моменту контакту», - рекомендують медики.

Нині безоплатно отримати щеплення проти кору можуть дорослі будь-якого віку, які не хворіли на кір раніше і не отримували вакцинацію та ревакцинацію проти нього (не мають жодного або лише одне з двох потрібних щеплень проти кору - ці дані зафіксовані в медичній карті). Крім того, підставою для безоплатного щеплення є відсутність імунітету проти кору, паротиту чи краснухи - це можна перевірити аналізом на наявність специфічних антитіл IgG. МОЗ України скасувало будь-які вікові обмеження для безоплатної вакцинації дорослих, які контактували з хворим на кір.

Крім того, з червня 2018 року безоплатно вакцинуються проти кору люди будь-якого віку із груп ризику: медики і немедичні працівники закладів охорони здоров'я, освітяни і студенти, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національної поліції України, Національної гвардії України, Прикордонної служби України, Державної служби охорони). Дорослі з груп ризику безоплатно вакцинуються незалежно від того, чи були вони в контакті з хворим на кір.

Якщо дитина контактувала з хворим на кір:

Дитина до 1 року (ще не щеплена, бо перша вакцина проти кору за Календарем - в 12 місяців): негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра. МОЗ України своїм наказом дозволило робити щеплення дітям від 6 місяців, якщо вони контактували з хворим на кір. Дитина 1-5 років, яка не була щеплена проти кору: негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати 1 дозу КПК якомога швидше - бажано в перші три дні (72 години) від моменту контакту. Якщо минуло більше 72 годин від контакту, щеплення все одно рекомендовано, це може полегшити перебіг хвороби; Дитина 1-5 років, яка має 1 щеплення проти кору: повідомити лікаря, але одна доза вакцини КПК захищає від захворювання до 6 років; Дитина від 6 років і старша, яка не була щеплена проти кору: негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати 1 дозу КПК в перші три дні (72 годин) від моменту контакту. Потім - не раніше ніж через місяць - отримати другу дозу вакцини КПК. Дитина від 6 років і старша, яка має 1 щеплення проти кору: негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати другу дозу КПК якнайшвидше, бажано в перші три дні від моменту контакту. Дитина від 6 років і старша, яка має 2 щеплення проти кору: повідомити лікаря, але вважається, що дві дози КПК захищають від хвороби. Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень: негайно зверніться до сімейного лікаря чи педіатра, дитину потрібно вакцинувати.

Зверніть увагу, що контактною вважається лише дитина, яка безпосередньо контактувала з хворим на кір. Брат, сестра, батьки чи інші родичі дитини, яка контактувала з хворим, НЕ є контактними. Водночас дуже важливо перевірити карту щеплень дитини та надолужити всі пропущені щеплення.

Усі діти до 18 років також отримують щеплення безоплатно.

Щоби отримати безоплатне щеплення, зверніться до свого лікаря - терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. Отримати безоплатне щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, наразі можна лише у комунальних (державних) закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. З літа безоплатно вакцинуватись можна буде також і в приватних медзакладах і лікарів-ФОП, які уклали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 1 травня в Україні було 1 074 856 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

Якщо вам відмовляють через відсутність вакцин, зверніться з письмовим запитом до керівника закладу, а далі до місцевого управління чи департаменту охорони здоров’я для вирішення питання.