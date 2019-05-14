МОЗ Ізраїлю оголосив Грузію і Україну небезпечними через ймовірність зараження кором



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Під час поїздок до України і Грузії вакцинація обов’язкова, - МОЗ Ізраїлю

Подібну заяву МОЗ Ізраїлю опублікував вперше

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у вівторок, 14 травня, закликало своїх громадян утримуватися від поїздок в країни, де висока ймовірність зараження кором, зокрема, в Україні і Грузії. Про це йдеться на сайті МОЗ Ізраїлю.

Зазначається, що подібну заяву МОЗ Ізраїлю опублікував вперше.

У відомстві зазначають, що почастішали випадки захворювання на кір під час поїздок до цих країн.

При цьому у МОЗ підкреслили, що 70% випадків зараження на кір припадає на нещеплених дітей - переважно з ультраортодоксального сектора.

Крім, України і Грузії в список найбільш небезпечних для зараження країн включені Албанія і Магадаскар. Підвищений ризик зберігається при поїздках в країни Європи і деякі регіони США (включно Нью-Йорк).

«Під час поїздок до цих країн, вакцинація обов’язкова», - підкреслюється на сайті МОЗ.

Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що відтепер щеплення від кору для всіх українців – безкоштовне. У відомстві зазначили, що дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

Також нагадаємо, на початку травня в Україні різко зросла захворюваність на кір. Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 47383 осіб (25163 дітей), 16 з них померло.