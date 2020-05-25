В Україні у розшуку перебувають 18 дітей



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Кожна дитина заслуговує відчувати себе захищеною, – Офіс омбудсмена

Омбудсман закликає владу докласти максимальних зусиль задля попередження зникнення дітей

Сьогодні, 25 травня, відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Лише протягом першого місяця 2020 року до територіальних підрозділів поліції надійшло понад тисячу повідомлень про зникнення дітей. На сьогодні, за даними міністерства внутрішніх справ України, у розшуку перебуває 18 дітей. Про це повідомляє Офіс омбудсмана.

«За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак щодо інших існує висока ймовірність стати жертвами насильства чи злочину», – йдеться у повідомленні.

У основній групі ризику перебувають діти підліткового віку. Саме у цей період відбуваються як фізичні зміни в організмі, так і психологічні: формування характеру, світогляду та утвердження цінностей. Діти такого віку є уразливими, оскільки не здатні обʼєктивно оцінити ризики своїх дій, та, як правило, можуть піддаватися негативному впливу з боку інших (однолітків, дорослих, телебачення та Інтернет-простору).

Однією з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність та самостійність, покидають рідну домівку, не сповістивши рідних про свої наміри.

Проте не слід виключати випадки, коли зникнення дитини відбувається проти її волі, шляхом насильницьких дій. Подекуди це призводить до вбивства дитини, потрапляння у ситуації торгівлі людьми, згвалтування.

Уповноважений ВРУ з прав людини звертає увагу, що відповідальність за життя та здоровʼя дитини, насамперед, несуть її батьки. Тому цього дня звертається до усіх батьків, родичів і близьких із закликом проявляти особливу турботу та увагу до інтересів Вашої дитини: розмовляйте з нею, дослухайтеся до проблем, які її турбують.

Також Омбудсман закликає уповноважені органи влади України підійти до вирішення цієї проблеми комплексно та докласти максимальних зусиль задля попередження зникнення дітей. Зокрема, забезпечити формування ефективної державної політики у сфері прав дитини, відповідального батьківства, здійснити розробку та провадження превентивних методів, які б запобігали дитячій бездоглядності, а також зосередити особливу увагу на удосконаленні розслідування злочинів щодо дитини та притягнення до відповідальності осіб, які порушують її права.

Нагадаємо, раніше столична поліція розшукала двох зниклих дітей, які втекли з центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1.

Правоохоронці викрили 28-річного жителя Волинської області, який займався створенням та розповсюдженням дитячої порнографії. Чоловік здійснював сексуальне насильство над 13-річним хлопчиком і записував все на відео.