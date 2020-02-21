Столична поліція розшукала двох зниклих дітей (фото)



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Правоохоронці передали дітей назад до притулку Фото: Нацполіція

Неповнолітні зникли по дорозі до школи

До Деснянського управління поліції від завідувачки центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 надійшло повідомлення про втечу двох учнів, 2008 та 2010 років народження. Отримавши інформацію, правоохоронці розпочали пошуки дітей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці дізналися, що неповнолітні зникли по дорозі до школи.

«Ми поспілкувалися з викладачами притулку та іншими учнями та з’ясували, що діти поїхали у Святошинський район до родичів. Там ми Їх виявили та передали у притулок, де провели ще профілактичну бесіду», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександр Поліщук.

Жодних протиправних дій відносно неповнолітніх за час їх відсутності не було вчинено, додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно до Деснянського управління поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення дитини. Вона повідомила, що її донька Альбіна Марченко, 2006 року народження, вийшла в магазин без телефону та не повернулася.

Згодом правоохоронці розшукали дівчину.