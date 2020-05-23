На Львівщині чоловік розбещував дітей



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Чоловіку, який розбещував дітей, повідомлено про підозру

Мешканцю Жовківського району загрожує до восьми років позбавлення волі

На Львівщині до Жовківського відділення поліції 22 травня звернулися мешканці одного з сіл району, які повідомили, що невідома особа вчинила щодо їхніх доньок, віком 6 та 7 років розпусні дії. Про це повідомили у поліції Львівщини.

«До розкриття цих злочинів були задіяні слідчо-оперативна група, співробітники ювенальної превенції та інших служб територіального відділення поліції. Правоохоронці встановили, що до скоєння цих правопорушень причетний 45-річний мешканець Жовківського району», – йдеться у повідомленні

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, столичні слідчі встановили причетність 41-річного киянина, підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки, до вчинення понад 40 злочинів сексуального характеру відносно неповнолітніх.