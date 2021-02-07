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    Суспільство

    В Україні весна буде ранньою. Синоптики розповіли, коли прийде справжнє тепло

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    <p>Лютий буде відрізнятися значними перепадами температур</p> - В Україні весна буде ранньою. Синоптики розповіли, коли прийде справжнє тепло

    Лютий буде відрізнятися значними перепадами температур

    Не виключено, що в березні будуть короткочасні періоди похолодання

    Синоптики прогнозують, що у 2021 році весна буде ранньою, справжнє тепло прийде в Україну в кінці лютого, але не виключено, що в березні будуть короткочасні періоди похолодання, навіть зі снігом.

    Про це повідомляє «Україна 24».

    За словами синоптиків, перше значне потепління буде у двадцятих числах лютого. У цілому місяць буде щедрим на опади і погодні «гойдалки», коли морози будуть чергуватися з періодами відлиги.

    Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що з 10 по 12 лютого температура повітря в Україні знову впаде, але не критично: до 6 градусів морозу.

    13 лютого, на один день, буде незначне потепління до 1-2 градусів з позначкою «мінус» (на цю ж дату прогнозується снігопад), а з 14 лютого знову очікується різке похолодання до 10 градусів вдень і 13-17 градусів нижче нуля в нічний час доби. З 18 лютого в Україні стане тепліше: стовпчики термометрів показуватимуть від 3 морозу до 2 градусів тепла.

    Нагадаємо, в Україні у неділю, 7 лютого, очікується холодна погода, у більшості регіонів очікується сильний сніг. Нічна температура місцями впаде до – 22 градусів, на дорогах ожеледиця.

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    Теги: снігопад повітря негода весна
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