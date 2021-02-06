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    Події в Україні

    На Україну насуваються снігопади і 22-градусні морози: прогноз погоди на неділю

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    У більшості регіонів України завтра очікується сильний сніг - На Україну насуваються снігопади і 22-градусні морози: прогноз погоди на неділю
    У більшості регіонів України завтра очікується сильний сніг
    Фото: Главком

    На дорогах очікується ожеледиця

    В Україні у неділю, 7 лютого, очікується холодна погода, у більшості регіонів очікується сильний сніг. Нічна температура місцями впаде до - 22 градусів, на дорогах ожеледиця.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на сході без істотних опадів. Нічна температура повітря становитиме -15 -11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -6 градусів.

    У південних областях синоптики прогнозують сніг, місцями сильний. Вночі в регіоні температура впаде до -8 -4 градусів, у денні години очікується від -5 до -1 градуса. В окупованому Криму хмарно, уночі буде йти сніг. Температура повітря в нічні години від -3 до -1 градуса, вдень 0 +2 градуси.

    Північні області накриє найсильнішими морозами, вночі очікується до -22 -20 градусів. Вдень без істотних опадів, від -13 до -11 градусів.

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    На Заході України місцями очікуються сильні снігопади, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі складе від -14 до -6 градусів, на Закарпатті до -2 градусів. Вдень у більшості областей регіону від -11 до -5 градусів, на Закарпатті +4 градуси.

    В центральній частині країни очікується сніг, місцями сильний. Вночі від -17 до -12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -7 градусів.

    У Києві завтра, 7 лютого, пройде невеликий сніг, вітер східний, помірний. Нічна температура складе -17 -15 градусів, вдень очікується від -12 до -10 градусів.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад
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