7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 лютого у світі відзначають День балету
Сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця
Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День балету, а віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.
У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.
Народні прикмети й традиції
- який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими;
- погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими;
- сніг випав – наступна зима буде пізньою;
- сильний снігопад – до ранньої осені.
- Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.
- Капель дзвенить з дахів – до морозу.
- Синиця з ранку співає – до похолодання.
- Горобці кричать – чекай відлиги.
- Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.
- А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто ображатися на близьких через дрібниці
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
- Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця
Хто святкує день ангела
У неділю, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.