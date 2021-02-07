7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

7 лютого у світі відзначають День балету

Сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День балету, а віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.

Народні прикмети й традиції

який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими;

погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими;

сніг випав – наступна зима буде пізньою;

сильний снігопад – до ранньої осені.

Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.

Капель дзвенить з дахів – до морозу.

Синиця з ранку співає – до похолодання.

Горобці кричать – чекай відлиги.

Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.

А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

Що не можна робити сьогодні

Не варто ображатися на близьких через дрібниці

Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся

Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

Хто святкує день ангела

У неділю, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.