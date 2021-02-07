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    7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>7 лютого у світі відзначають День балету</p> - 7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    7 лютого у світі відзначають День балету

    Сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

    Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День балету, а віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. Він був єпископом малазійського міста Назіанза. Григорій Богослов – видатна постать в історії християнської Церкви. Церковний діяч і мислитель, поет і прозаїк, він ще до народження був присвячений своєю матір'ю Господу.

    У народному календарі цю дату назвали так: Григорій Богослов, Григор'єв день, Григорій-веснопокажчик.

    Народні прикмети й традиції

    • який день з ранку і до обіду, такою буде перша половина наступної зими;
    • погода з полудня до вечора повідомляє про другу половину зими;
    • сніг випав – наступна зима буде пізньою;
    • сильний снігопад – до ранньої осені.
    • Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги.
    • Капель дзвенить з дахів – до морозу.
    • Синиця з ранку співає – до похолодання.
    • Горобці кричать – чекай відлиги.
    • Якщо в цей день ви розлили молоко, то чекайте радісних звісток.
    • А ось розсипати сіль – до конфлікту з близькою людиною.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто ображатися на близьких через дрібниці
    • Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся
    • Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 7 лютого, іменини відзначають Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.

    Теги: свята православна церква традиції
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