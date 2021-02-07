Похолодання: в Україні розгорнули майже п’ять тисяч пунктів обігріву

З метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей в регіонах розгорнуто пункти обігріву

Розгортання такої кількості пунктів обігріву зроблено у зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників

У зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах станом на 7 лютого розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС – 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів», – ідеться в повідомленні.

Розгортання такої кількості пунктів обігріву зроблено у зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуто пункти обігріву, а також – з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Як зазначається, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.

Як повідомлялося, в Україні у неділю, 7 лютого, очікується холодна погода, у більшості регіонів очікується сильний сніг. Нічна температура місцями впаде до – 22 градусів, на дорогах ожеледиця.

Читайте також: