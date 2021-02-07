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    Події в Україні

    Похолодання: в Україні розгорнули майже п’ять тисяч пунктів обігріву

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    <p>З метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей в регіонах розгорнуто пункти обігріву</p> - Похолодання: в Україні розгорнули майже п’ять тисяч пунктів обігріву

    З метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей в регіонах розгорнуто пункти обігріву

    Фото пресслужби ДСНС

    Розгортання такої кількості пунктів обігріву зроблено у зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників

    У зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах станом на 7 лютого розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС – 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів», – ідеться в повідомленні.

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    Похолодання: в Україні розгорнули майже п’ять тисяч пунктів обігріву
    Похолодання: в Україні розгорнули майже п’ять тисяч пунктів обігріву
    Фото пресслужби ДСНС

    Розгортання такої кількості пунктів обігріву зроблено у зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуто пункти обігріву, а також – з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

    Як зазначається, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні у неділю, 7 лютого, очікується холодна погода, у більшості регіонів очікується сильний сніг. Нічна температура місцями впаде до – 22 градусів, на дорогах ожеледиця.

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    Теги: ДСНС рятувальники негода
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