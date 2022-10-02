Одним з видів вшанування вчителів є так званий «День самоврядування», коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки

Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. Цього року святкування відбувається в умовах повномасштабного вторгнення Росії, яка руйнує школи та змушує вчителів та учнів шукати нові способи продовжувати освітній процес.

Історія свята

В Україну свято прийшло ще з СРСР, де його вперше відзначили ще 1965 року. Після проголошення незалежності України святкування було встановлено указом президента у 1994 році. Тоді ж День вчителя вирішили відзначати що першої неділі жовтня. Всесвітній день учителів відзначають 5 жовтня.

Оскільки День учителя припадає на неділю, зазвичай у школах його святкують у п’ятницю. Одним з видів вшанування вчителів є так званий «День самоврядування», коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим.

Коли відзначають в інших країнах

Свято «День вчителя» в жовтні відзначають: в Узбекистані – 1 жовтня; в Пакистані спільно зі Світовим святом; на Шрі-Ланці – 6 жовтня; в Лаосі, Білорусі, Киргизстані, Латвії, Україні відзначається в першу неділю жовтня; Національний день освіти – свято Польщі відзначається 14 жовтня; День вчителя в Бразилії відзначається 15 жовтня; в Чилі відзначається 16 жовтня; в Австралії відзначають в останню п’ятницю в жовтні. Це далеко не повний список. Професійне свято вчителів поважають в усьому світі і кожній культурі. Наприклад, це свято вересня в Індії, Сінгапурі, Гонконзі і КНР, в Аргентині, в Гондурасі, в Брунеї, на Тайвані.