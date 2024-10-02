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2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Дерева вже почали скидати листя – вже пора ховати вулики
фото: depositphotos.com

Сьогодні забороняється приймати подарунки від незнайомців

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день без алкоголю та Всесвітній день повітряної кульки. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Кипріяна.

Міжнародний день ненасильства

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року і присвячений до дня народження Махатми Ґанді, який є основоположником філософії та стратегії ненасилля. Метою цього дня є поширення ідеї ненасильства через освіту та підвищення обізнаності. Він підкреслює важливість діалогу, взаєморозуміння та співпраці для досягнення тривалих рішень конфліктів і створення мирних суспільств.

Міжнародний день соціального педагога

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день був офіційно заснований 2009 року на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Метою цього дня є визнання важливої ролі соціальних педагогів у суспільстві.

Вони допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися до соціальних умов, підтримують їх у складних життєвих ситуаціях та сприяють їхньому соціальному розвитку. Соціальні педагоги працюють у школах, соціальних службах, громадських організаціях та інших установах, де їхня допомога є необхідною.

Всесвітній день без алкоголю

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я та суспільство. Він також нагадує про важливість здорового способу життя та підтримки тих, хто бореться з алкогольною залежністю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є одним із провідних факторів ризику смерті та інвалідності у всьому світі.

Щорічно близько 3 мільйонів людей помирають через вживання алкоголю. Цей день надає можливість задуматися про вплив алкоголю на організм і суспільство загалом, а також про способи боротьби з алкоголізмом та його наслідками.

Всесвітній день повітряної кульки

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цей день присвячений святкуванню винаходу повітряної кульки та її популярності у всьому світі. Першу гумову кульку винайшов 1824 року вчений Майкл Фарадей під час своїх експериментів з воднем. Повітряні кульки стали невід’ємною частиною багатьох свят і заходів, додаючи їм яскравості та радості. Вони використовуються для декорацій, ігор, а також у наукових експериментах та дослідженнях.

Яке церковне свято 2 жовтня

2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

2 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Він народився близько 200 року у місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Він активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн.

Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом «Про єдність Церкви», де він наголошував на важливості єдності серед християн.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.
  • Не слід пускати до будинку чужих людей.
  • Забороняється приймати подарунки від незнайомців.

Народні прикмети і традиції

  • Задощило – через тиждень вже будуть заморозки.
  • У лісі багато грибів – наступне літо виявиться дощовим.
  • Вітер з південної сторони – до великого урожаю озимих.
  • Дерева вже почали скидати листя – вже пора ховати вулики.
  • Гарна погода – до довгої і теплої осені.

Пам’ятні дати

  • 1413 рік – Городельська унія: збереження ВКЛ як окремої держави, шляхетські привілеї литовському боярству;
  • 1535 рік – французький дослідник Жак Картьє висаджується в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль;
  • 1738 рік – у Переяславі єпископом Переяславськ Арсентій Берло відкриває вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум;
  • 1836 рік – Чарлз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції;
  • 1870 рік – Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;
  • 1918 рік – Гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;
  • 1946 рік – відбувається прем'єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб»;
  • 1990 рік – представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві;
  • 1997 рік – підписують Амстердамський договір.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина.

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Теги: церква свята релігія українці православна церква Україна традиції свято

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