2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні забороняється приймати подарунки від незнайомців

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день без алкоголю та Всесвітній день повітряної кульки. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Кипріяна.

Міжнародний день ненасильства

Цей день був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року і присвячений до дня народження Махатми Ґанді, який є основоположником філософії та стратегії ненасилля. Метою цього дня є поширення ідеї ненасильства через освіту та підвищення обізнаності. Він підкреслює важливість діалогу, взаєморозуміння та співпраці для досягнення тривалих рішень конфліктів і створення мирних суспільств.

Міжнародний день соціального педагога

Цей день був офіційно заснований 2009 року на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Метою цього дня є визнання важливої ролі соціальних педагогів у суспільстві.

Вони допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися до соціальних умов, підтримують їх у складних життєвих ситуаціях та сприяють їхньому соціальному розвитку. Соціальні педагоги працюють у школах, соціальних службах, громадських організаціях та інших установах, де їхня допомога є необхідною.

Всесвітній день без алкоголю

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я та суспільство. Він також нагадує про важливість здорового способу життя та підтримки тих, хто бореться з алкогольною залежністю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є одним із провідних факторів ризику смерті та інвалідності у всьому світі.

Щорічно близько 3 мільйонів людей помирають через вживання алкоголю. Цей день надає можливість задуматися про вплив алкоголю на організм і суспільство загалом, а також про способи боротьби з алкоголізмом та його наслідками.

Всесвітній день повітряної кульки

Цей день присвячений святкуванню винаходу повітряної кульки та її популярності у всьому світі. Першу гумову кульку винайшов 1824 року вчений Майкл Фарадей під час своїх експериментів з воднем. Повітряні кульки стали невід’ємною частиною багатьох свят і заходів, додаючи їм яскравості та радості. Вони використовуються для декорацій, ігор, а також у наукових експериментах та дослідженнях.

Яке церковне свято 2 жовтня

2 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Він народився близько 200 року у місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Він активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн.

Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом «Про єдність Церкви», де він наголошував на важливості єдності серед християн.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.

Не слід пускати до будинку чужих людей.

Забороняється приймати подарунки від незнайомців.

Народні прикмети і традиції

Задощило – через тиждень вже будуть заморозки.

У лісі багато грибів – наступне літо виявиться дощовим.

Вітер з південної сторони – до великого урожаю озимих.

Дерева вже почали скидати листя – вже пора ховати вулики.

Гарна погода – до довгої і теплої осені.

Пам’ятні дати

1413 рік – Городельська унія: збереження ВКЛ як окремої держави, шляхетські привілеї литовському боярству;

1535 рік – французький дослідник Жак Картьє висаджується в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль;

1738 рік – у Переяславі єпископом Переяславськ Арсентій Берло відкриває вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум;

1836 рік – Чарлз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції;

1870 рік – Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;

1918 рік – Гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;

1946 рік – відбувається прем'єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб»;

1990 рік – представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві;

1997 рік – підписують Амстердамський договір.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина.