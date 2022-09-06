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Донеччина: рашисти вщент зруйнували ще один навчальний заклад (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Донеччина: рашисти вщент зруйнували ще один навчальний заклад (фото)
Ворог знищив одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодив прилеглі житлові багатоповерхівки
Павло Кириленко/Telegram

Окупанти завдали ракетного удару по гімназії №2

Російські загарбники у ніч на 6 вересня ракетним ударом знищили уже 29-ту школу у Донецькій області. Цього разу загарбники зруйнували Курахівську гімназію №2. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару – знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині
Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині
Павло Кириленко/Telegram

Зазначається, що це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент. Всього за ці пів року на Донеччині пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.

Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині
Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині
Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

 

Теги: школа Донеччина війна окупанти

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