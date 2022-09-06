Донеччина: рашисти вщент зруйнували ще один навчальний заклад (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по гімназії №2

Російські загарбники у ніч на 6 вересня ракетним ударом знищили уже 29-ту школу у Донецькій області. Цього разу загарбники зруйнували Курахівську гімназію №2. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару – знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині Павло Кириленко/Telegram

Зазначається, що це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент. Всього за ці пів року на Донеччині пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.

Окупанти вщент зруйнували вже 29 школу на Донеччині Павло Кириленко/Telegram

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.