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2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В Україні святкують День учителя
фото із відкритих джерел

В цей день не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки

У неділю, 2 жовтня,  святкують День уролога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом, Міжнародний день ненасильства або «Міжнародний день боротьби проти насилля», Міжнародний день лікаря, Міжнародний день соціального педагога.

Також у цей день у Гвінеї – День проголошення Незалежності, Італія – Національний день бабусь і дідусів, США – Національний день прибиральника, Фінляндія – Свято оселедця.

В Україні, 2 жовтня святкують День територіальної оборони України, День вчителя (День працівників освіти чи День освітянина).

День уролога

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Професійне свято медичних працівників у сфері урології «День уролога» відзначають у світі щорічно 2 жовтня.

Урологія представляє область клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез, діагностику захворювань органів сечової системи, чоловічої статевої системи, захворювань наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі і розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого уролога зараз не можна уявити собі жодної сучасної клініки.

Міжнародний день ненасильства

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

27-го червня 2007-го року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй встановила один своєрідний всесвітній святковий день – Міжнародний день ненасильства (Міжнародний день боротьби проти насилля), який було вирішено відзначати в дату дня народження людини, яка була колись убита руками «класичних» насильників. За життя він був один із тих, хто пропонував альтернативу цьому самому насильству.

Ім’я цієї людини – Мохандас Карамчанд Ганді, який народився 2-го жовтня 1869-го в індійському місті Порбандар, що знаходитися в західному штаті Індії – Гуджарат.
Все його життя, починаючи з 24-ти років і до його насильницької смерті у віці 78-ми років було присвячене боротьбі з насильством в будь-яких його формах. 

День територіальної оборони України

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

Резервний компонент Збройних сил України – Війська територіальної оборони, призначений для територіальної оборони і підпорядковується командуванню територіальної оборони, надійний елемент спокою всього українського суспільства.

Нагадаємо, що в кінці 2014 система територіальної оборони України змінилася. Це було прямо пов’язане з актом агресії з боку Росії. Навесні-влітку 2014 року в терміновому порядку були сформовані батальйони територіальної оборони, які були переформовані в мотопіхотні підрозділи і передані до складу бригад Сухопутних військ. Це мало одне з ключових значень в захисті територіальної цілісності і суверенітету країни.
 
30 вересня 2020 року «Ураховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб’єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій», Президент України підписав Указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України». Свято встановлене і тепер відзначається щорічно в першу неділю жовтня.

День вчителя (День працівників освіти чи День освітянина)

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 4

Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році. Нагадаємо, що Всесвітній день вчителя святкують 5 жовтня. В Україні День працівників освіти згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року відзначається в першу неділю жовтня.

Сьогодні в незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п’яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни.

Свято «День вчителя» в жовтні відзначають: в Узбекистані – 1 жовтня; в Пакистані спільно зі Світовим святом; на Шрі-Ланці - 6 жовтня; в Лаосі, Білорусі, Киргизстані, Латвії, Україні відзначається в першу неділю жовтня; Національний день освіти – свято Польщі відзначається 14 жовтня; День вчителя в Бразилії відзначається 15 жовтня; в Чилі відзначається 16 жовтня; в Австралії відзначають в останню п’ятницю в жовтні. Це далеко не повний список. Професійне свято вчителів поважають в усьому світі і кожній культурі. Наприклад, це свято вересня в Індії, Сінгапурі, Гонконзі і КНР, в Аргентині, в Гондурасі, в Брунеї, на Тайвані.

Яке церковне свято

2 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 5

За народним календарем сьогодні день Трохима і Зосими. Зосиму вважали покровителем бджіл, тому в цей день молилися йому, щоб він зберіг бджолині сім'ї і допоміг зібрати багато меду.

Зосима жив в 4 столітті. Неспромога жити в одному місті з язичниками, він пішов у пустелю, де мирно сусідив з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб - віра у Христа. Правитель наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що вони приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старця. Зосима звернувся з молитвою до Бога, і на площі раптово з'явився величезний лев. Правитель велів відпустити святого, але Зосима тут же помер.

Трохим постраждав за віру трохи раніше - в 3 столітті. Одного разу в Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.

Час з 2 по 10 жовтня селяни називали «бджолиний дев'ятина», тому що саме в цей період бджолярі починали збирати мед і готували вулики на зимівлю.

Народні прикмети:

  • Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки.
  • Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим.
  • Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою.
  • Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку.
  • Дме південний вітер – можна чекати хорошого урожаю озимих.

Що не рекомендується робити:

  • Не варто в цей період ухвалювати важливі рішення.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час.
  • Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки.

Іменини

У суботу, 2 жовтня, іменини відзначають Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.

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