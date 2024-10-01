1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна переживати та думати про негативне

1 жовтня – в Україні святкують День захисників та захисниць, День козацтва, Міжнародний день осіб похилого віку та Всесвітній день вегетаріанства. Віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

День захисників і захисниць України

Це державне свято, яке святкують щороку 1 жовтня. Це свято було започатковано 14 жовтня 2014 року указом президента України, спочатку під назвою «День захисника України». 2021 року свято було перейменовано на «День захисників і захисниць України» для встановлення гендерної рівності.

Свято було створено для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також для підтримки військових традицій і патріотичного духу в суспільстві. Вибір дати невипадковий: цього дня святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка традиційно вважається покровителькою українського війська. Від 2023 року, після переходу на новоюліанський календар, свято перенесено на 1 жовтня.

День українського козацтва

Це свято було встановлено указом президента України 7 серпня 1999 року. Історія свята День українського козацтва має глибокі історичні корені. Козаки вважали Покрову своєю покровителькою і молилися їй перед битвами. Вони вірили, що Богородиця захищає їх від ворогів.

Цього дня проводяться урочисті заходи, присвячені історії та культурі козацтва. Відбуваються фестивалі, реконструкції битв, виставки та інші культурні події, які нагадують про славні часи козацької доби. Значення для сучасної України День українського козацтва підкреслює важливість козацьких традицій у формуванні національної ідентичності та державності України. Це свято також є нагодою вшанувати пам’ять тих, хто боровся за свободу та незалежність України.

Міжнародний день людей похилого віку

Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 1990 року з метою підвищення обізнаності про виклики та можливості, пов’язані зі старінням населення. Свято було започатковано для визнання внесків людей похилого віку в суспільство та для підвищення обізнаності про їхні потреби. З часом цей день став важливим для багатьох країн, які організовують різні заходи, присвячені літнім людям.

Всесвітній день вегетаріанства

Це свято було засноване Північноамериканським вегетаріанським товариством 1977 року та схвалене Міжнародним союзом вегетаріанців 1978 року. Метою Всесвітнього дня вегетаріанства є підвищення обізнаності про переваги вегетаріанського способу життя, які включають: зменшення страждань тварин, зниження впливу на навколишнє середовище, покращення фізичного стану та зниження ризику багатьох захворювань. Цей день розпочинає «Місяць вегетаріанської обізнаності», який триває до 1 листопада, коли святкують Всесвітній день вегана.

Яке церковне свято 1 жовтня

1 жовтня у церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці. Свято бере свій початок з подій, що сталися 910 року в Константинополі (сучасний Стамбул). За легендою, під час облоги міста ворогами, мешканці молилися у Влахернському храмі, коли святий Андрій Юродивий побачив видіння Пресвятої Богородиці.

Вона з’явилася перед людьми та вкрила їх своїм омофором (покровом), що символізувало її захист. Після цього вороги відступили, і місто було врятоване. В Україні Покрова Пресвятої Богородиці має особливе значення. Це свято також святкується як День українського козацтва, оскільки козаки вважали Богородицю своєю покровителькою. Вони молилися їй перед битвами, а ікона Покрови була в кожному козацькому курені.

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Що не можна робити сьогодні

Не варто багато переживати, думати про негативне.

Не можна лінуватися, інакше будуть проблеми з фінансами.

Забороняється цього дня прибирати павутину.

Народні прикмети і традиції

яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня;

птахи не поспішають відлітати у теплі краї – на зиму ще не чекайте;

бур'ян виріс високим – до великої кількості снігу.

Пам’ятні дати

331 рік до н. е. – у битві біля Гавгамелів (Месопотамія) Александр Македонський здобуває перемогу над перським царем Дарієм III;

1648 рік – козацькі полки захоплюють фортецю Кодак у Запоріжжі;

1661 рік – у Королівстві Англія відбуваються перші перегони на яхтах: король Карл II обганяє свого брата Джеймса;

1727 рік – на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обирають гетьманом;

1871 рік – у Києві починає роботу Колегія Павла Ґалаґана;

1919 рік – закінчується польсько-українська війна (1918–1919);

1926 рік – Київський оперний театр отримує назву Київська державна академічна українська опера (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка);

1931 рік – стає до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод;

1938 рік – німецькі війська входять на територію Чехословаччини;

1949 рік – у Пекіні проголошують створення Китайської Народної Республіки;

1959 рік – у Києві створюють Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Віра.