Сьогодні в Україні відзначають День танкістів

Вітаємо причетних з їх днем. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої держави

В другу неділю вересня в Україні своє свято відзначають танкісти та танкобудівники – День танкістів. У 2022 році День танкістів припадає на 11 вересня.

Історія свята танкістів ведеться з 1946 року. Тоді в СРСР День танкіста був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни. У незалежній Україні День танкістів запроваджено президентським указом в 1997 році на підтримку ветеранів.

Уперше світ побачив танки ще у 1916 р. під час бойових дій на Соммі завдяки англійцям. За технічним оснащенням техніка суттєво відрізнялась від своїх сучасних броньованих послідовників, але це не завадило першим танкам справити на супротивника страхітливе враження.

На сьогодні Україна сміливо називається одним із провідних танкових виробників в світі. Історія розвитку танкобудівництва та створення танкових військ в країні налічує десятки років. Танкові війська складають кістяк Сухопутних військ країни.