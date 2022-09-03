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Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)
Українські військові проходять навчання під керівництвом британських інструкторів
фото: Генштаб

Українські військові опановують методи знищення танків, залишаючись при цьому непоміченими

Українські військові навчаються у Великій Британії знищувати танки в урбанізований місцевості під керівництвом британських інструкторів. Фотозвіт з навчання опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

«Інструктори 5-го батальйону полку Стрілків Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провели навчання для військовослужбовців Збройних сил України у рамках міжнародної навчальної програми під керівництвом Великої Британії щодо дій в міській місцевості з огляду на характер сучасного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

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Українські військові опановують навички поводження із системами озброєння та методи переслідування й знищення танків на відстані в урбанізований місцевості, залишаючись при цьому непоміченими.

Раніше міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ. Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців.

Нагадаємо, Британія передає Україні підводні безпілотники.

Теги: Велика Британія ЗСУ Генштаб військові

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