Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)

Українські військові опановують методи знищення танків, залишаючись при цьому непоміченими

Українські військові навчаються у Великій Британії знищувати танки в урбанізований місцевості під керівництвом британських інструкторів. Фотозвіт з навчання опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

«Інструктори 5-го батальйону полку Стрілків Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провели навчання для військовослужбовців Збройних сил України у рамках міжнародної навчальної програми під керівництвом Великої Британії щодо дій в міській місцевості з огляду на характер сучасного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

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Українські військові опановують навички поводження із системами озброєння та методи переслідування й знищення танків на відстані в урбанізований місцевості, залишаючись при цьому непоміченими.

Раніше міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ. Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців.

Нагадаємо, Британія передає Україні підводні безпілотники.