Міноборони показало, як ЗСУ навчаються у Британії знищувати танки (фото)
Українські військові опановують методи знищення танків, залишаючись при цьому непоміченими
Українські військові навчаються у Великій Британії знищувати танки в урбанізований місцевості під керівництвом британських інструкторів. Фотозвіт з навчання опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.
«Інструктори 5-го батальйону полку Стрілків Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провели навчання для військовослужбовців Збройних сил України у рамках міжнародної навчальної програми під керівництвом Великої Британії щодо дій в міській місцевості з огляду на характер сучасного конфлікту», – йдеться в повідомленні.
Українські військові опановують навички поводження із системами озброєння та методи переслідування й знищення танків на відстані в урбанізований місцевості, залишаючись при цьому непоміченими.
Раніше міноборони Великої Британії показало, як триває підготовка воїнів ЗСУ. Як повідомлялося, 6 липня до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців.
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