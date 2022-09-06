Шольц відхилив запит про танки для України – Welt

Берлін відмовився передавати важке озброєння для ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запит України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться, зокрема, про передачу танків Leopard 2. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Як пише газета, німецький канцлер відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля (який напередодні відвідав Берлін) про постачання додаткового важкого озброєння.

«Канцлер не взяв на себе жодних зобов'язань із запиту постачання Leopard 2. Розмова щодо цього була «спільною і невизначеною» і (у канцлера – ред.) не було взагалі ніякого бажання «міняти позицію щодо танків», – інформує видання.

Як підтвердили Welt, у київських урядових колах, Шольцу запропонували, щоб Leopard 2 постачалися безпосередньо німецькою промисловістю. Видання вказує, що підставою для цього була пропозиція від групи зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямого постачання в Україну, коли компанія вже домовилася про постачання в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастини та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму €1,55 млрд, а тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладання договору.

Втім, як пише видання, Шольц не пообіцяв такі постачання, а скоріше залишився «»спільним та неконкретним» у розмові зі Шмигалем.

«Канцлер не виявив абсолютно ніякого бажання» змінити свою негативну позицію щодо постачання танків», – повідомило видання посилаючись на джерело.

При цьому у відповідь на запит німецької газети в уряді Шольца повідомили, що не перестають підтримувати Україну як у військовому, так і політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

«Ми просимо вас із розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення», – заявила представник відомства канцлера ФРН.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2.

Додамо, що в липні в самому Бундестазі прямо заявляли про необхідність постачання Leopard для України.

Раніше Швейцарія позитивно відреагувала на запит уряду Німеччини щодо дозволу на вільну передачу танків Leopard 2. Ці танки федеральне управління оборонних закупівель Швейцарії в 2010-11 роках продало німецькій компанії.