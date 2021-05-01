В Україні водії від завтра зможуть їздити за містом з вимкненими фарами

Правило затвердили постановою Кабміну від 2001 року

Таке правило передбачено пунктом 9.8 «Правил дорожнього руху»

Українські водії з завтрашнього дня, 2 травня, згідно з рішенням уряду, зможуть їздити вдень з вимкненими фарами за межами міста.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 10 жовтня 2001 №1306.

Так, в холодну пору року, з 1 жовтня по 1 травня, фари ближнього світла повинні бути включені.

«Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене», – йдеться в постанові.

Таке правило передбачено пунктом 9.8 «Правил дорожнього руху», затверджених постановою Кабміну від 2001 року.

Нагадаємо, в Литві – «батьківщини» багатьох «євроблях» в Україні – змінюються правила перепродажу автомобілів. З 1 травня 2021 року для того, щоб продати автомобіль, литовцю доведеться отримати на нього SDK (декларація власника). Якщо у литовця 100 автомобілів – відповідно, має бути 100 SDK.