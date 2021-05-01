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    В Україні водії від завтра зможуть їздити за містом з вимкненими фарами

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    Правило затвердили постановою Кабміну від 2001 року - В Україні водії від завтра зможуть їздити за містом з вимкненими фарами

    Правило затвердили постановою Кабміну від 2001 року

    Таке правило передбачено пунктом 9.8 «Правил дорожнього руху»

    Українські водії з завтрашнього дня, 2 травня, згідно з рішенням уряду, зможуть їздити вдень з вимкненими фарами за межами міста.

    Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 10 жовтня 2001 №1306.

    Так, в холодну пору року, з 1 жовтня по 1 травня, фари ближнього світла повинні бути включені.

    «Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене», – йдеться в постанові.

    Таке правило передбачено пунктом 9.8 «Правил дорожнього руху», затверджених постановою Кабміну від 2001 року.

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    Нагадаємо, в Литві – «батьківщини» багатьох «євроблях» в Україні – змінюються правила перепродажу автомобілів. З 1 травня 2021 року для того, щоб продати автомобіль, литовцю доведеться отримати на нього SDK (декларація власника). Якщо у литовця 100 автомобілів – відповідно, має бути 100 SDK.

    Теги: ДТП декларація автомобіль євробляхери
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