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    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)

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    Водій не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бордюром, перекидання і врізався в електроопору - У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    Водій не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бордюром, перекидання і врізався в електроопору
    Фото Телеграф

    За кермом був онук ексглави МВС Миколи Білоконя

    В центрі Києва онук ексміністра МВС Миколи Білоконя вбив дівчину на своєму Infiniti, тікаючи від патрульної поліції на великій швидкості.

    Про це повідомляє "Телеграф".

    Аварія сталася на бульварі Лесі Українки, 5. На спуску в сторону Бессарабки водій не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бордюром, перекидання і врізався в електроопору.

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    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    У центрі Києва в жахливій аварії загинула молода дівчина (відео)
    Фото Телеграф

    Зазначається, 17-річна дівчина, яка загинула на місці, сиділа з ним в автівці разом з ще однією 18-річною. Нетверезого водія 1995 року народження та іншу дівчину госпіталізували до лікарні.

    Відео Telegram-каналу «Київ Оперативний».

    Молодого чоловіка затримали за статтею 208, при цьому тест показав 1.41 проміле алкоголю.

    Нагадаємо, на Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі.

    Як повідомлялося, 30 квітня, на Житомирській трасі автомобіль збив лося, який вибіг на дорогу.

    Теги: МВС ДТП Київ водій автомобіль
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