Екзотика, хутра та «живі активи»: чим дивували нардепи в деклараціях

Найбільшим любителем «соболів» виявився Віктор Медведчук

Українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука – 52.

Нардеп Костянтин Бондарєв («Батьківщина») задекларував як свою власність 21 коня, а Сергій Рудик («За майбутнє») – овець сукупною вартістю 220 тис. гривень.

Рух ЧЕСНО проаналізував, яких тварин або предмети тваринного походження вказали у деклараціях українські депутати як власне цінне рухоме майно.

Одяг із хутра та шкіри

Українське законодавство вимагає у політиків і чиновників декларувати цінне рухоме майно. Порогом декларування вважається вартість об’єкта, більша за 100 прожиткових мінімумів (202,7 тис. гривень станом на 1 січня 2020 року). Відповідно, будь-яке приватне майно вартістю понад 202,7 тис. гривень має бути зазначене у деклараціях, поданих за 2020 рік.

Всього у деклараціях за 2020 рік нардепи вказали 164 вироби із хутра та шкіри, які підпадають під категорію цінного рухомого майна. Серед них 67 шуб із натурального хутра, 72 інші шкіряні або хутряні предмети одягу (жилет, пальто, дублянка, куртка, сукня тощо) та 25 шкіряних сумок або портфелів.

Найбільший «любитель хутра» серед українських нардепів – представник ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він задекларував 52 предмети одягу із хутра або шкіри. Серед них 11 колекцій шкіряних сумок (у дослідженні ми враховуємо колекцію як один об’єкт) від різних виробників (зокрема Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), п’ять цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя та шиншили.

Власницею більшості одягу із хутра та шкіри є дружина нардепа Оксана Марченко, яка нещодавно почала власну політичну кар’єру. Втім, деякі об’єкти із колекції є власністю самого нардепа. Зокрема, дублянка з хутра від Brioni або шкіряна куртка від Dolce and Gabbana.

Всього ж Медведчук задекларував 247 об’єктів у категорії «цінне рухоме майно».

Українське законодавство не зобов’язує вказувати вартість задекларованих об’єктів, якщо декларант став їх власником до подання першої своєї декларації. Цим правом користується абсолютна більшість нардепів. Тому ми не знаємо вартості більшості задекларованих об’єктів із колекцій. Найдорожчим хутряним одягом серед того, ціну чого вказували депутати, є шуба марки RinDi вартістю понад 1 млн гривень. Одяг задекларував нардеп «Слуги народу», фігурант антикорупційного розслідування Ігор Васильковський, шуба належить його дружині Олені.

Зоозахисна організація UAnimals коментувала моду українських політиків на хутряний одяг:

«Хутро все більше зникає зі світових подіумів і магазинів. Найвідоміші модні бренди відмовляються від використання кривавого матеріалу, а деякі країни на державному рівні забороняють хутряну промисловість. Колись хутро являлося ознакою статусу та ваги у суспільстві, втім, кам’яний вік минув, і сьогодні натуральне хутро за статусністю можна порівняти хіба що з килимом на стіні. А якщо точніше, хутро – криваве жлобство».

Нагадаємо, у деклараціях за 2017 рік нардепи сукупно задекларували 84 шуби з натурального хутра. Найбільшим «шубовласником» парламенту минулого скликання був Степан Івахів (вісім цінних шуб), який у Раді-9 поступився лише Віктору Медведчуку у званні найбільшого любителя хутра.

Тварини у власності депутатів

Троє нардепів чинного скликання декларували тварин як власне цінне рухоме майно.

Нардеп Костянтин Бондарєв («Батьківщина»), фігурант антикорупційних розслідувань і прогульник засідань ВРУ, задекларував 21 коня різних порід. Першого із них він отримав у власність ще 2002 року. Більшість коней є власністю його дружини Тетяни Шейніч.

Член депутатської групи «За майбутнє» гречкосій Сергій Рудик задекларував овець на суму 220 тис. гривень (без уточнення кількості тварин та будь-якої іншої інформації про них). Власницею тварин є його дружина Маріанна. Примітно, що вівці є єдиним цінним рухомим майном, яке задекларував нардеп.

Нардепка «Голосу» Олександра Устінова вчергове задекларувала своїх домашніх тварин, яких зазначає у декларації як «собаку-тапки-погризяку» та «котика-муркотика». Вона пояснила, що вперше вирішила таким чином подати декларацію ще 2018 року на знак протесту проти обов’язку громадських активістів подавати декларації. І з того часу включає тварин до декларації щороку.

Але мати коней, овець чи домашніх тварин, це одне, а ходити на полювання і та ще й хизуватися тим, що вбиваєш тварин – це інше. Фігурант антикорупційного розслідування Андрій Пузійчук («Батьківщина») став єдиним депутатом чинного скликання Верховної Ради, який задекларував мисливські трофеї. У графі «колекції та предмети колекціонування із зоології» він зазначив «оброблені трофеї з полювання» із Намібії вартістю понад 565,5 тис. гривень.

Раніше полюванням на диких тварин і чинний народний депутат Нестор Шуфрич. Зокрема є його особисте фото з полювання на носорога.

Нагадаємо, журналісти Bihus.info проаналізували дисертацію, яку успішно захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.

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