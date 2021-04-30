Литва вдарила по власникам «євроблях»: країна посилила правила продажу автомобілів

В Литві змінили правила перепродажу вживаних автомобілів. З 1 травня влада відслідковуватиме всі угоди

В Литві – «батьківщини» багатьох «євроблях» в Україні – змінюються правила перепродажу автомобілів. З 1 травня 2021 року для того, щоб продати автомобіль, литовцю доведеться отримати на нього SDK (декларація власника). Якщо у литовця 100 автомобілів – відповідно, має бути 100 SDK.

Ці дані отримуватиме податкова, яка поцікавиться, чи сплачені податки за усі ці транспортні засоби.

Звісно, литовці, на яких записано багато автомобілів, не захочуть «світитись», тож можуть відмовляти у знятті з реєстрації українським власникам авто на литовських номерах. В цьому випадку зареєструвати автомобіль в Україні не вдасться.

А це означає, що далеко не всі українські власники «євроблях» зможуть скористатися податковими пільгами, які нещодавно ухвалила Верховна Рада. Адже для того, щоб подати документи на розмитнення автомобіля в Україні, потрібно зняти з обліку його в тій країні, чиї номери зараз на «євроблясі». А оскільки більшість ввезених авто на іноземних номерах Литви, то й найбільше операцій доведеться провести саме в цій країні.

Для того, щоб отримати дозвіл від на зняття з обліку автомобіля, український власник має на сайт regitra.lt завантажити договір купівлі-продажу та заяву про зняття з обліку. Литовський власник – фізична чи юридична особа – протягом п’яти днів має підтвердити бажання продати цю машину.

Після цього SDK на це авто скасовується, а литовський регулятор - «Регітра» - знімає авто з литовської реєстрації та надає українцю відповідний документ.

Влада Литви була змушена піти на цей крок, адже в країні процвітав цілий автобізнес з перегону автомобілів з Західної Європи та перепродажу їх українцям. І багато бізнесменів реєстрували на себе сотні автомобілів, які зараз знаходяться в Україні. І ніякого контролю за цими угодами не було.