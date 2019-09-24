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    Суспільство

    В Україні з 1 жовтня водіям потрібно їздити з увімкненими фарами

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    Ця вимога ПДР є обов'язковим для виконання в будь-який час доби - поліція - В Україні з 1 жовтня водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
    Ця вимога ПДР є обов'язковим для виконання в будь-який час доби - поліція

    З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні

    В Україні з вівторка, 1 жовтня, вводиться обов'язкова вимога для водіїв їздити в денний час доби за містом з увімкненими фарами.

    Про це повідомляє Харківська поліція у Facebook.

    Зазначається, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

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    «Ця вимога ПДР є обов'язковим для виконання в будь-який час доби. Кермуйте відповідально!», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 19 вересня у Київ з боку міста Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діють на постійній основі щоранку з 07:00 до 10:00.

    Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на два місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня до 10 листопада.

    Також у Києві був закритий на ремонт пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова). Ремонт триватиме до травня 2020 року.

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