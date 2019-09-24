У Дніпрі водій легковика влетів в електроопору і загинув



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Пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікарні

Водій автомобілю Chevrolet Evanda ймовірно не впорався з керуванням

У Дніпрі водій автомобіля Chevrolet Evanda здійснив наїхав на електроопору, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що аварія сталась на з’їзді з Кайдацького мосту у Амур-Нижньодніпровському районі.

«Водій автомобілю Chevrolet Evanda ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова.

Як повідомлялося, винуватець масштабної смертельної ДТП під Житомиром зробив відверту заяву. У Житомирській області сталася аварія, у результаті якої загинули дев’ять людей. Водій вантажівки врізався в маршрутку, що стояла на узбіччі дороги. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.