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    Події в Україні

    У Дніпрі водій легковика влетів в електроопору і загинув

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    Пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікарні - У Дніпрі водій легковика влетів в електроопору і загинув
    Пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікарні

    Водій автомобілю Chevrolet Evanda ймовірно не впорався з керуванням

    У Дніпрі водій автомобіля Chevrolet Evanda здійснив наїхав на електроопору, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що аварія сталась на з’їзді з Кайдацького мосту у Амур-Нижньодніпровському районі.

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    «Водій автомобілю Chevrolet Evanda ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі додали, що пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова.

    Як повідомлялося, винуватець масштабної смертельної ДТП під Житомиром зробив відверту заяву. У Житомирській області сталася аварія, у результаті якої загинули дев’ять людей. Водій вантажівки врізався в маршрутку, що стояла на узбіччі дороги. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

     

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